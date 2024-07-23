https://uz.sputniknews.ru/20240723/samgu-partner-programmy-rf-studturizm-44910651.html

СамГУ стал партнером программы "Студтуризм" Минобразования РФ — подробности

СамГУ стал партнером программы "Студтуризм" Минобразования РФ — подробности

Sputnik Узбекистан

Вуз будет оказывать помощь приезжим студентам и молодым специалистам в путешествиях по Самарканду

2024-07-23T14:20+0500

2024-07-23T14:20+0500

2024-07-23T14:20+0500

эксклюзив

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туризм

общество

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САМАРКАНД, 23 июл — Sputnik. Студенческий туризм должен быть бюджетным и безопасным, убеждены представители программы "Студтуризм" Министерства науки и высшего образования РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Российские гости побывали в Самаркандском государственном университете, где встретились с участниками студенческой летней школы по истории. Руководитель программы "Студтуризм" Светлана Нехорошева предложила молодежи путешествие по городам России, подчеркнув, что оно будет бюджетным. В свою очередь, студенты и молодые специалисты рассказали, с какими трудностями они сталкивались на территории Российской Федерации. Это и незнание законодательства страны, и боязнь свободного передвижения из одного города в другой и многое другое. На что представители российской программы ответили, что "Студтуризм" создан именно для того, чтобы облегчить жизнь путешествующим студентам и молодым специалистам. Представители Самаркандского государственного университета изъявили желание стать партнером программы "Студтуризм", а также выбрать своего амбассадора. Как отмечалось, на сегодняшний день у "Студтуризма" уже 223 партнера в лице высших учебных заведений РФ, стран ЕАЭС. СамГУ стал 224-м. В связи с новым статусом вуза, российские трэвел-блогеры – участники "Студтуризма" обещали снять видеоролик о СамГУ, интересных локациях Самарканда и других городах Узбекистана. Также представители российской программы пригласили группу в составе пяти студентов и молодых специалистов из Узбекистана на международный форум-фестиваль "Студтуризм 2024", который пройдет в декабре в образовательном центре "Сириус". Поездка для них будет бесплатной. "Ближе к ноябрю на нашем сайте откроется регистрация для участия в форуме. Она будет проводится на конкурсной основе", - отметила ведущий специалист по работе со специальными проектами и партнерскими организациями программы "Студтуризм" Арина Халяпина.

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