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https://uz.sputniknews.ru/20240723/samgu-partner-programmy-rf-studturizm-44910651.html
СамГУ стал партнером программы "Студтуризм" Минобразования РФ — подробности
СамГУ стал партнером программы "Студтуризм" Минобразования РФ — подробности
Sputnik Узбекистан
Вуз будет оказывать помощь приезжим студентам и молодым специалистам в путешествиях по Самарканду
2024-07-23T14:20+0500
2024-07-23T14:20+0500
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САМАРКАНД, 23 июл — Sputnik. Студенческий туризм должен быть бюджетным и безопасным, убеждены представители программы "Студтуризм" Министерства науки и высшего образования РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Российские гости побывали в Самаркандском государственном университете, где встретились с участниками студенческой летней школы по истории. Руководитель программы "Студтуризм" Светлана Нехорошева предложила молодежи путешествие по городам России, подчеркнув, что оно будет бюджетным. В свою очередь, студенты и молодые специалисты рассказали, с какими трудностями они сталкивались на территории Российской Федерации. Это и незнание законодательства страны, и боязнь свободного передвижения из одного города в другой и многое другое. На что представители российской программы ответили, что "Студтуризм" создан именно для того, чтобы облегчить жизнь путешествующим студентам и молодым специалистам. Представители Самаркандского государственного университета изъявили желание стать партнером программы "Студтуризм", а также выбрать своего амбассадора. Как отмечалось, на сегодняшний день у "Студтуризма" уже 223 партнера в лице высших учебных заведений РФ, стран ЕАЭС. СамГУ стал 224-м. В связи с новым статусом вуза, российские трэвел-блогеры – участники "Студтуризма" обещали снять видеоролик о СамГУ, интересных локациях Самарканда и других городах Узбекистана. Также представители российской программы пригласили группу в составе пяти студентов и молодых специалистов из Узбекистана на международный форум-фестиваль "Студтуризм 2024", который пройдет в декабре в образовательном центре "Сириус". Поездка для них будет бесплатной. "Ближе к ноябрю на нашем сайте откроется регистрация для участия в форуме. Она будет проводится на конкурсной основе", - отметила ведущий специалист по работе со специальными проектами и партнерскими организациями программы "Студтуризм" Арина Халяпина.
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студенты россия путешествия безопасность самарканд
студенты россия путешествия безопасность самарканд

СамГУ стал партнером программы "Студтуризм" Минобразования РФ — подробности

14:20 23.07.2024
© SputnikСтуденческий туризм должен быть бюджетным и безопасным. Об этом в ходе встречи с самаркандской молодежью говорили представители программы "Студтуризм" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Студенческий туризм должен быть бюджетным и безопасным. Об этом в ходе встречи с самаркандской молодежью говорили представители программы Студтуризм Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
Вуз будет оказывать помощь иностранным студентам и молодым специалистам в путешествиях по Самарканду.
САМАРКАНД, 23 июл — Sputnik. Студенческий туризм должен быть бюджетным и безопасным, убеждены представители программы "Студтуризм" Министерства науки и высшего образования РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Российские гости побывали в Самаркандском государственном университете, где встретились с участниками студенческой летней школы по истории.
© SputnikСтуденческий туризм должен быть бюджетным и безопасным. Об этом в ходе встречи с самаркандской молодежью говорили представители программы "Студтуризм" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Студенческий туризм должен быть бюджетным и безопасным. Об этом в ходе встречи с самаркандской молодежью говорили представители программы Студтуризм Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2024
Студенческий туризм должен быть бюджетным и безопасным. Об этом в ходе встречи с самаркандской молодежью говорили представители программы "Студтуризм" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
© Sputnik
Руководитель программы "Студтуризм" Светлана Нехорошева предложила молодежи путешествие по городам России, подчеркнув, что оно будет бюджетным.
В свою очередь, студенты и молодые специалисты рассказали, с какими трудностями они сталкивались на территории Российской Федерации. Это и незнание законодательства страны, и боязнь свободного передвижения из одного города в другой и многое другое. На что представители российской программы ответили, что "Студтуризм" создан именно для того, чтобы облегчить жизнь путешествующим студентам и молодым специалистам.
© SputnikСтуденческий туризм должен быть бюджетным и безопасным. Об этом в ходе встречи с самаркандской молодежью говорили представители программы "Студтуризм" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Студенческий туризм должен быть бюджетным и безопасным. Об этом в ходе встречи с самаркандской молодежью говорили представители программы Студтуризм Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2024
Студенческий туризм должен быть бюджетным и безопасным. Об этом в ходе встречи с самаркандской молодежью говорили представители программы "Студтуризм" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
© Sputnik
"Принимая участие в программе иностранные студенты не только получают возможность проживания в общежитии вузов-партнеров программы, но и на время пребывания на территории России, а также в странах ЕАЭС, обзаводятся собственным проводником. Ими становятся амбассадоры – студенты вузов", — пояснила Нехорошева.
Представители Самаркандского государственного университета изъявили желание стать партнером программы "Студтуризм", а также выбрать своего амбассадора.
Как отмечалось, на сегодняшний день у "Студтуризма" уже 223 партнера в лице высших учебных заведений РФ, стран ЕАЭС. СамГУ стал 224-м.
"Поскольку СамГУ стал нашим партнером, на официальном сайте программы "Студтуризм" появится ссылка на этот вуз, который также начнет оказывать помощь приезжим студентам и молодым специалистам в изучении прекрасного города Самарканда", — подчеркнула Нехорошева.
В связи с новым статусом вуза, российские трэвел-блогеры – участники "Студтуризма" обещали снять видеоролик о СамГУ, интересных локациях Самарканда и других городах Узбекистана.
Также представители российской программы пригласили группу в составе пяти студентов и молодых специалистов из Узбекистана на международный форум-фестиваль "Студтуризм 2024", который пройдет в декабре в образовательном центре "Сириус". Поездка для них будет бесплатной.
"Ближе к ноябрю на нашем сайте откроется регистрация для участия в форуме. Она будет проводится на конкурсной основе", - отметила ведущий специалист по работе со специальными проектами и партнерскими организациями программы "Студтуризм" Арина Халяпина.
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