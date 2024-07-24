https://uz.sputniknews.ru/20240724/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-44927891.html
Мирзиёев и Путин подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений
Мирзиёев и Путин подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений
Sputnik Узбекистан
Президент Российской Федерации созвонился с узбекским коллегой и поздравил его с днем рождения
2024-07-24T16:10+0500
2024-07-24T16:10+0500
2024-07-24T16:10+0500
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Президенты Узбекистана и России в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с 67-летием.Особое внимание лидеры двух стран уделили практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита Путина в Узбекистан в мае этого года.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что по итогам недавнего визита Путина в Узбекистан намечена дорожная карта, которую сейчас обе страны ведут на самых различных уровнях, сообщает РИА Новости.Официальный представитель Кремля подчеркнул, что РУз является важным партнером России, у Москвы и Ташкента самые широкие перспективы для развития сотрудничества.Напомним, что ранее Путин направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму
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мирзиёев путин телефонный разговор
мирзиёев путин телефонный разговор
Мирзиёев и Путин подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений
Президент Российской Федерации созвонился с узбекским коллегой и поздравил его с днем рождения.
Президенты Узбекистана и России в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений, сообщает
пресс-служба Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", — указано в сообщении.
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с 67-летием.
"В начале беседы лидер России сердечно поздравил главу нашего государства с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов", — сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Особое внимание лидеры двух стран уделили практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита Путина в Узбекистан в мае этого года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что по итогам недавнего визита Путина в Узбекистан намечена дорожная карта, которую сейчас обе страны ведут на самых различных уровнях, сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что РУз является важным партнером России, у Москвы и Ташкента самые широкие перспективы для развития сотрудничества.
"Наш важный партнер, с которым нас объединяют партнерские, союзнические, стратегические отношения. По итогам недавнего визита государственного Путина в Узбекистан намечена целая дорожная карта, которую сейчас обе страны ведут на самых различных уровнях. Имеем самые широкие перспективы для развития кооперации", — сказал Песков.
Напомним, что ранее Путин направил
Мирзиёеву поздравительную телеграмму