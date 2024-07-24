https://uz.sputniknews.ru/20240724/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-44927891.html

Мирзиёев и Путин подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений

Мирзиёев и Путин подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений

Sputnik Узбекистан

Президент Российской Федерации созвонился с узбекским коллегой и поздравил его с днем рождения

2024-07-24T16:10+0500

2024-07-24T16:10+0500

2024-07-24T16:10+0500

узбекистан

россия

шавкат мирзиёев

владимир путин

телефонный разговор

политика

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005145_0:54:1281:774_1920x0_80_0_0_5b7343d1f18f981b386e27bca4a8e482.jpg

Президенты Узбекистана и России в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с 67-летием.Особое внимание лидеры двух стран уделили практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита Путина в Узбекистан в мае этого года.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что по итогам недавнего визита Путина в Узбекистан намечена дорожная карта, которую сейчас обе страны ведут на самых различных уровнях, сообщает РИА Новости.Официальный представитель Кремля подчеркнул, что РУз является важным партнером России, у Москвы и Ташкента самые широкие перспективы для развития сотрудничества.Напомним, что ранее Путин направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев путин телефонный разговор