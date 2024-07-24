https://uz.sputniknews.ru/20240724/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-dnem-rojdeniya-44923000.html
Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения
Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана отмечает свое 67-летие. Президент РФ заявил, что будет рад продолжению конструктивного диалога с узбекским коллегой.
2024-07-24T11:43+0500
2024-07-24T11:43+0500
2024-07-24T11:43+0500
политика
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президент рф
владимир путин
поздравление
день рождения
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил личный вклад Мирзиёева в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией, продуктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.В заключение глава РФ пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.Напомним, что сегодня Шавкат Мирзиёев отмечает свое 67-летие.
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путин мирзиёев поздравление день рождения
путин мирзиёев поздравление день рождения
Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения
Глава Узбекистана отмечает свое 67-летие. Президент РФ заявил, что будет рад продолжению конструктивного диалога с узбекским коллегой.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил
главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Своей деятельностью на президентском посту Вы снискали большое уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет. Под Вашим руководством Узбекистан добился значительных успехов в социальной и экономической сферах, укрепил свои позиции на мировой арене", — говорится в поздравлении.
Путин отметил личный вклад Мирзиёева в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией, продуктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.
"Тепло вспоминаю наши недавние плодотворные переговоры в Ташкенте. Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы на благо дружественных народов России и Узбекистана", — говорится в телеграмме.
В заключение глава РФ пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
Напомним, что сегодня Шавкат Мирзиёев отмечает свое 67-летие.