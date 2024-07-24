https://uz.sputniknews.ru/20240724/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-dnem-rojdeniya-44923000.html

Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана отмечает свое 67-летие. Президент РФ заявил, что будет рад продолжению конструктивного диалога с узбекским коллегой.

2024-07-24T11:43+0500

2024-07-24T11:43+0500

2024-07-24T11:43+0500

политика

россия

президент рф

владимир путин

поздравление

день рождения

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил личный вклад Мирзиёева в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией, продуктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.В заключение глава РФ пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.Напомним, что сегодня Шавкат Мирзиёев отмечает свое 67-летие.

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