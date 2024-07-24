https://uz.sputniknews.ru/20240724/produkty-vliyaniye-rabotosposobnost-vrach-mneniye-44924528.html

Врач: Какие продукты повышают работоспособность

Врач: Какие продукты повышают работоспособность

Sputnik Узбекистан

Специалист рассказала, как можно разнообразить дневной рацион, чтобы улучшить общее состояние организма, память, выносливость, внимание и настроение

2024-07-24T22:06+0500

2024-07-24T22:06+0500

2024-07-24T22:06+0500

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Прилив энергии и бодрость в течение рабочего дня сможет обеспечить употребление яблок, апельсинов, а также жирных сортов рыбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.Кроме того, специалист напомнила о пользе жирных сортов рыбы, поскольку содержащиеся в них омега-3 жирные кислоты снижают уровень усталости и улучшают работу головного мозга.А вот мясом, по ее мнению, злоупотреблять не стоит.Важно не забывать про овощи в рационе, так как они являются источником клетчатки, витаминов и минералов, отметила врач. Цельнозерновые продукты обеспечивают организм энергией на долгое время, а бобовые - ценный источник необходимого для организма магния и калия, добавила она.Также врач в разумных дозах рекомендовала темный шоколад, который способен обеспечить организм энергией в рекордные сроки."Темный шоколад богат какао-бобами, в составе которых содержатся антиоксиданты - вещества, контролирующие обменные процессы в организме. Однако употреблять темный шоколад с целью взбодриться стоит без фанатизма, поскольку он остается высококалорийным продуктом", — подчеркнула Калошина.

https://uz.sputniknews.ru/20240723/produkty-noch-yeda-opasnost-44913535.html

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