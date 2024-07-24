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Ставка на волейбол: президент Узбекистана подписал постановление
Ставка на волейбол: президент Узбекистана подписал постановление
Sputnik Узбекистан
Документ предусматривает проведение соревнований, международного турнира, создание специализированной школы –интерната по этому виду спорта.
2024-07-24T09:49+0500
2024-07-24T09:49+0500
2024-07-24T09:49+0500
узбекистан
президент узбекистана
постановление
развитие
волейбол
спорт
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Постановление "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта "волейбол", сообщает Минюст. В документе определены меры, которые вступят в силу со следующего года. Так, с 2025 года ежегодно будут проводить: Также с 2025-го раз в два года будет проводиться международный турнир по волейболу "Великий шелковый путь" между государствами-членами Центрально-Азиатской ассоциации волейбола (CAVA). Государственную специализированную школу-интернат по олимпийским и национальным видам спорта Учкурганского района Наманганской области реорганизуют. Вместо нее будет создана Государственная специализированная школа-интернат по виду спорта "волейбол".
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волейбол узбекистан развитие президент постановление
волейбол узбекистан развитие президент постановление
Ставка на волейбол: президент Узбекистана подписал постановление
Документ предусматривает проведение соревнований, международного турнира, создание специализированной школы –интерната по этому виду спорта.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев подписал Постановление "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта "волейбол", сообщает
Минюст.
В документе определены меры, которые вступят в силу со следующего года.
Так, с 2025 года ежегодно будут проводить:
Кубок Узбекистана "Volleyball stars" среди студентов вузов, учащихся профессиональных образовательных и общих средних образовательных учреждений;
трехэтапные республиканские соревнования (район (город) – область – республика) "Новый Узбекистан" по виду спорта "волейбол" среди работников министерств и ведомств;
трехэтапный Кубок Министерства дошкольного и школьного образования среди учащихся старших классов общих средних образовательных учреждений;
спортивные соревнования по параволейболу среди лиц с инвалидностью.
Также с 2025-го раз в два года будет проводиться международный турнир по волейболу "Великий шелковый путь" между государствами-членами Центрально-Азиатской ассоциации волейбола (CAVA).
Государственную специализированную школу-интернат по олимпийским и национальным видам спорта Учкурганского района Наманганской области реорганизуют. Вместо нее будет создана Государственная специализированная школа-интернат по виду спорта "волейбол".