https://uz.sputniknews.ru/20240724/voleybol-prezident-uzbekistan-postanovlenie-44919440.html

Ставка на волейбол: президент Узбекистана подписал постановление

Ставка на волейбол: президент Узбекистана подписал постановление

Sputnik Узбекистан

Документ предусматривает проведение соревнований, международного турнира, создание специализированной школы –интерната по этому виду спорта.

2024-07-24T09:49+0500

2024-07-24T09:49+0500

2024-07-24T09:49+0500

узбекистан

президент узбекистана

постановление

развитие

волейбол

спорт

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Постановление "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта "волейбол", сообщает Минюст. В документе определены меры, которые вступят в силу со следующего года. Так, с 2025 года ежегодно будут проводить: Также с 2025-го раз в два года будет проводиться международный турнир по волейболу "Великий шелковый путь" между государствами-членами Центрально-Азиатской ассоциации волейбола (CAVA). Государственную специализированную школу-интернат по олимпийским и национальным видам спорта Учкурганского района Наманганской области реорганизуют. Вместо нее будет создана Государственная специализированная школа-интернат по виду спорта "волейбол".

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