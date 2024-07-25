https://uz.sputniknews.ru/20240725/dynya-jenschiny-organizm-polza-44939818.html

Врач: что будет с организмом женщины, если каждый день есть дыню

Врач: что будет с организмом женщины, если каждый день есть дыню

Sputnik Узбекистан

Специалист назвала семь причин, по которым не стоит отказывать себе в этом популярном продукте, а также предупредила о рисках употребления дыни при некоторых заболеваниях

2024-07-25T22:02+0500

2024-07-25T22:02+0500

2024-07-25T22:02+0500

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Нутрициолог и врач-педиатр Екатерина Лаврова рекомендовала женщинам при отсутствии противопоказаний обязательно включать в летний рацион дыню, сообщает РИА Новости.По ее словам, в этом популярном продукте содержится много витамина С (около 30% от суточной нормы), бета-каротина и витамина А (по 10%). Также в мякоти фрукта имеются:Специалист рассказала, что минеральный состав дыни не уступает витаминному и включает все основные микроэлементы за исключением брома и молибдена. При этом отмечается высокая концентрация кремния (почти 300% от суточной нормы).Каждый элемент в составе дыни благоприятно влияет на здоровье женщины:Вместе с тем, специалист предупредила о том, что не стоит употреблять дыню людям с сахарным диабетом (особенно при тяжелом течении) и заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой фазе. Кроме того, ее с осторожностью стоит есть людям, имеющим нарушения углеводного обмена и обмена веществ (например, метаболический синдром), поскольку дыня содержит преимущественно фруктозу и глюкозу. В данном случае нужно придерживаться допустимой нормы, установленной лечащим врачом.

https://uz.sputniknews.ru/20240724/produkty-vliyaniye-rabotosposobnost-vrach-mneniye-44924528.html

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