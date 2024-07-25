Врач: что будет с организмом женщины, если каждый день есть дыню
© Sputnik / Игорь Зарембо/
Подписаться
Специалист назвала семь причин, по которым не стоит отказывать себе в этом популярном продукте, а также предупредила о рисках употребления дыни при некоторых заболеваниях.
Нутрициолог и врач-педиатр Екатерина Лаврова рекомендовала женщинам при отсутствии противопоказаний обязательно включать в летний рацион дыню, сообщает РИА Новости.
По ее словам, в этом популярном продукте содержится много витамина С (около 30% от суточной нормы), бета-каротина и витамина А (по 10%). Также в мякоти фрукта имеются:
витамины группы B – В1, В2, В5, В6, В9;
витамин Е;
витамин К;
витамин РР;
холин (витамин B4).
Специалист рассказала, что минеральный состав дыни не уступает витаминному и включает все основные микроэлементы за исключением брома и молибдена. При этом отмечается высокая концентрация кремния (почти 300% от суточной нормы).
Каждый элемент в составе дыни благоприятно влияет на здоровье женщины:
Железо (в 100 граммах дыни – один грамм железа) важно не только для профилактики анемии. Сейчас изучают роль этого микроэлемента при планировании беременности и обмене веществ. Также он способствует росту и целостности эпидермиса, волос и ногтей.
Магний поддерживает нормальную функцию мышц и нервной системы, устойчивый сердечный ритм, способствует здоровью иммунной системы, укрепляет кости, помогает регулировать уровень глюкозы в крови и стабилизирует кровяное давление.
Цинк защищает организм от токсинов и чужеродных веществ, предотвращая воспаление, стимулирует иммунитет. Цинк также помогает свертыванию крови, восприятию вкуса и поддерживает стабильный уровень сахара в крови, контролирует работу сальных желез.
Селен увеличивает активность стволовых клеток, поддерживает эластичность кожи, замедляя старение. Также он стимулирует антиоксидантную защиту организма, повышает двигательную активность, улучшает сон, настроение, состояние ногтей, волос, кожи. Участвует в синтезе коэнзима Q-10. Улучшает жировой, белковый, углеводный обмены веществ, укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца. Стабилизирует деятельность эндокринной, половой и нервной систем.
Кальций и фосфор вместе с витамином D предотвращают размягчение костей, а также отвечают за сокращение и тонус мышц. Кремний снимает раздражение и воспаление кожи, улучшает ее общий, уменьшает выпадение волос, ускоряет их рост, укрепляет ногти.
Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, важен при регуляции менструального цикла.
Витамин А и бета-каротин защищает клетки от повреждения, предотвращает преждевременное старение, улучшает состояние кожи и волос, зрение.
Вместе с тем, специалист предупредила о том, что не стоит употреблять дыню людям с сахарным диабетом (особенно при тяжелом течении) и заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой фазе. Кроме того, ее с осторожностью стоит есть людям, имеющим нарушения углеводного обмена и обмена веществ (например, метаболический синдром), поскольку дыня содержит преимущественно фруктозу и глюкозу. В данном случае нужно придерживаться допустимой нормы, установленной лечащим врачом.