https://uz.sputniknews.ru/20240726/mirziyoyev-kratkosrochnyy-otpusk-vyxod-44947048.html

Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск

Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск

Sputnik Узбекистан

В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в апреле текущего года

2024-07-26T12:36+0500

2024-07-26T12:36+0500

2024-07-26T12:36+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

отпуск

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Перед отпуском глава Узбекистана провел переговоры с кыргызским коллегой, ознакомился с работой по развитию массового спорта и расширению олимпийского движения в стране и отметил свое 67-летие.В предыдущий раз Шавкат Мирзиёев был в краткосрочном отпуске в апреле текущего года.

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