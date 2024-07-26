https://uz.sputniknews.ru/20240726/mirziyoyev-kratkosrochnyy-otpusk-vyxod-44947048.html
Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск
Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск
Sputnik Узбекистан
В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в апреле текущего года
2024-07-26T12:36+0500
2024-07-26T12:36+0500
2024-07-26T12:36+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
отпуск
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Перед отпуском глава Узбекистана провел переговоры с кыргызским коллегой, ознакомился с работой по развитию массового спорта и расширению олимпийского движения в стране и отметил свое 67-летие.В предыдущий раз Шавкат Мирзиёев был в краткосрочном отпуске в апреле текущего года.
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мирзиёев отпуск глава республика
мирзиёев отпуск глава республика
Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск
В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в апреле текущего года.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск, сообщил
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с 26 июля 2024 года вышел в краткосрочный трудовой отпуск", — говорится в сообщении.
Перед отпуском глава Узбекистана провел переговоры с кыргызским коллегой, ознакомился с работой по развитию массового спорта и расширению олимпийского движения в стране и отметил свое 67-летие.
В предыдущий раз Шавкат Мирзиёев был в краткосрочном отпуске в апреле текущего года.