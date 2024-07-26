https://uz.sputniknews.ru/20240726/rossiya-zenitchiki-zona-svo-44951770.html
Зенитчики группировки войск "Север" круглосуточно сканируют небо в зоне СВО
Зенитчики группировки войск "Север" круглосуточно сканируют небо в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
Как только в зону ответственности зенитчиков группировки войск "Север" входит воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить в любой момент
2024-07-26T16:25+0500
2024-07-26T16:25+0500
2024-07-26T16:25+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
минобороны рф
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/1a/44951909_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_f3e0feaa756d569ac2d8e7ed36467e36.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Зенитчики группировки войск "Север" круглосуточно сканируют небо в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ.Расчет ЗРК "Тор-М2" обеспечивает войска надежным щитом от угроз с воздуха, уничтожая беспилотники ВСУ.Начальник расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Зенит" сообщил, что комплекс "ведет" цели на экране с самого начала обнаружения.Все, что летит – сбивается в небе, далеко от жилых домов, школ, скверов и парков. Как только в зону ответственности зенитчиков группировки войск "Север" попадает воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить в любой момент, добавили в российском военном ведомстве.
https://uz.sputniknews.ru/20240724/glavkom-vsu-syrskiy-front-situatsiya-44925359.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/1a/44951909_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_28878b044cb580f960305882099c6e9e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия зенитчики зона сво
россия зенитчики зона сво
Зенитчики группировки войск "Север" круглосуточно сканируют небо в зоне СВО
Как только в зону ответственности зенитчиков группировки войск "Север" входит воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить в любой момент.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Зенитчики группировки войск "Север" круглосуточно сканируют небо в зоне СВО, сообщает
Минобороны РФ.
Расчет ЗРК "Тор-М2" обеспечивает войска надежным щитом от угроз с воздуха, уничтожая беспилотники ВСУ.
"Эта ПВОшная машина хороша тем, что она мобильна. Враг этого не ожидает", — рассказал заместитель начальника расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Птенчик".
Начальник расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Зенит" сообщил, что комплекс "ведет" цели на экране с самого начала обнаружения.
"ЗРК оснащен станцией обнаружения целей, которая показывает на мониторах воздушные цели различного рода, как птиц, так и БПЛА, самолеты, вертолеты", — объяснил он.
Все, что летит – сбивается в небе, далеко от жилых домов, школ, скверов и парков. Как только в зону ответственности зенитчиков группировки войск "Север" попадает воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить в любой момент, добавили в российском военном ведомстве.