https://uz.sputniknews.ru/20240726/rossiya-zenitchiki-zona-svo-44951770.html

Зенитчики группировки войск "Север" круглосуточно сканируют небо в зоне СВО

Зенитчики группировки войск "Север" круглосуточно сканируют небо в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

Как только в зону ответственности зенитчиков группировки войск "Север" входит воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить в любой момент

2024-07-26T16:25+0500

2024-07-26T16:25+0500

2024-07-26T16:25+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Зенитчики группировки войск "Север" круглосуточно сканируют небо в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ.Расчет ЗРК "Тор-М2" обеспечивает войска надежным щитом от угроз с воздуха, уничтожая беспилотники ВСУ.Начальник расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Зенит" сообщил, что комплекс "ведет" цели на экране с самого начала обнаружения.Все, что летит – сбивается в небе, далеко от жилых домов, школ, скверов и парков. Как только в зону ответственности зенитчиков группировки войск "Север" попадает воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить в любой момент, добавили в российском военном ведомстве.

https://uz.sputniknews.ru/20240724/glavkom-vsu-syrskiy-front-situatsiya-44925359.html

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