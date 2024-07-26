https://uz.sputniknews.ru/20240726/s-chem-nelzya-est-vinograd-44945543.html

С чем нельзя есть виноград

С чем нельзя есть виноград

Sputnik Узбекистан

Диетолог назвала неудачные сочетания продуктов с виноградом.

2024-07-26T22:05+0500

2024-07-26T22:05+0500

2024-07-26T22:05+0500

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Опасность сочетания в рационе винограда с дыней или огурцами — это миф, считает врач-диетолог Анна Белоусова. Он рассказала радио Sputnik, что это заблуждение связано с модой на раздельное питание.По словам специалиста, есть только одна группа продуктов, с которой лучше не экспериментировать.Однако, сыр в данном случае является исключением."С сыром – это классика, французский десерт: виноград, сыр, орехи. Это все можно сочетать. На Кавказе сулугуни и виноград всегда едят вместе", – напомнила Белоусова.Также она добавила, что дыня и огурец в сочетании с кистью винограда не принесут вреда.

https://uz.sputniknews.ru/20240725/dynya-jenschiny-organizm-polza-44939818.html

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виноград сочетание продукты