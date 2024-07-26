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С чем нельзя есть виноград
С чем нельзя есть виноград
Sputnik Узбекистан
Диетолог назвала неудачные сочетания продуктов с виноградом.
2024-07-26T22:05+0500
2024-07-26T22:05+0500
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мнение эксперта
виноград
еда
продукты
молочная продукция
дыня
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Опасность сочетания в рационе винограда с дыней или огурцами — это миф, считает врач-диетолог Анна Белоусова. Он рассказала радио Sputnik, что это заблуждение связано с модой на раздельное питание.По словам специалиста, есть только одна группа продуктов, с которой лучше не экспериментировать.Однако, сыр в данном случае является исключением."С сыром – это классика, французский десерт: виноград, сыр, орехи. Это все можно сочетать. На Кавказе сулугуни и виноград всегда едят вместе", – напомнила Белоусова.Также она добавила, что дыня и огурец в сочетании с кистью винограда не принесут вреда.
https://uz.sputniknews.ru/20240725/dynya-jenschiny-organizm-polza-44939818.html
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виноград сочетание продукты
виноград сочетание продукты

С чем нельзя есть виноград

22:05 26.07.2024
© Sputnik / Maks Vetrov / Перейти в фотобанкДевушка на Празднике Винограда в интерактивном парке "Викинг" в Крыму
Девушка на Празднике Винограда в интерактивном парке Викинг в Крыму - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2024
© Sputnik / Maks Vetrov
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Диетолог назвала неудачные сочетания продуктов с виноградом.
Опасность сочетания в рационе винограда с дыней или огурцами — это миф, считает врач-диетолог Анна Белоусова. Он рассказала радио Sputnik, что это заблуждение связано с модой на раздельное питание.
По словам специалиста, есть только одна группа продуктов, с которой лучше не экспериментировать.
"На самом деле критичное сочетание – это виноград и молочные, кисломолочные продукты. У человека с нелуженым желудком будет элементарно понос. В винограде много сахаров и клетчатки, а молочка с большинством фруктов сочетается критично, с виноградом это почти стопроцентное попадание. Людям, которые куда-то собираются идти, предварительно таких сочетаний лучше не употреблять", – предупредила она.
Однако, сыр в данном случае является исключением.
"С сыром – это классика, французский десерт: виноград, сыр, орехи. Это все можно сочетать. На Кавказе сулугуни и виноград всегда едят вместе", – напомнила Белоусова.
Также она добавила, что дыня и огурец в сочетании с кистью винограда не принесут вреда.
"Некоторые диетологи вообще не рекомендуют сочетать дыню с чем-либо. На самом деле это неправильно. Мы знаем, что во многих культурах дыня прекрасно сочетается с разными продуктами. В том же Узбекистане на десерт обязательно дыню и виноград вместе подают на стол. И с огурцами сочетать можно, потому что нет критичных точек пересечения, как с молочкой", – заключила Анна Белоусова.
Продажа дынь на продовольственном рынке - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2024
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