https://uz.sputniknews.ru/20240726/uzbekistan-s-rabochey-poezdkoy-posetyat-eksportery-iz-kalujskoy-oblasti-44949739.html
Узбекистан с рабочей поездкой посетят экспортеры из Калужской области
Узбекистан с рабочей поездкой посетят экспортеры из Калужской области
Sputnik Узбекистан
Международная бизнес-миссия экспортеров Калужской области в Республику Узбекистан состоится с 29 июля по 02 августа 2024 года. В число участников бизнес-миссии... 26.07.2024, Sputnik Узбекистан
2024-07-26T15:55+0500
2024-07-26T15:55+0500
2024-07-26T15:55+0500
узбекистан
россия
калужская область
бизнес-миссия
экономика
торговля
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/1a/44950456_0:168:900:674_1920x0_80_0_0_f95eebbb0a20a83060afa3f98d2c67b1.jpg
Международная бизнес-миссия экспортеров Калужской области в Республику Узбекистан состоится с 29 июля по 02 августа 2024 года. В число участников бизнес-миссии входят представители следующих калужских компаний:ООО "Стелос", сайт: https://terika.ru/ - производители полиэтиленовых пленок различного назначения;ООО "АЭ Деталь", сайт: https://ae.ru/ - разработчики и производители электронных компонентов и систем;ООО "Рефкул", сайт: https://refcool.net/ - производители климатического и холодильного оборудования;ООО "Неотипи", сайт: https://pineriver.ru/ - производители быстровозводимых модульных домов для курортных зон.В рамках бизнес-миссии пройдет ряд деловых встреч: с торговым представителем Российской Федерации в Республике Узбекистан, с представителями Российского экспортного центра в Республике Узбекистан, а также с потенциальными партнерами, заинтересованными в покупке товаров и услуг из России.Кроме официальной и деловой части для гостей предусмотрена обширная культурная программа.Бизнес-миссия организована АНО "Центр поддержки экспорта Калужской области" (является оператором АО "Российский экспортный центр").Центр поддержки экспорта продолжает расширение географии калужского бизнеса и Узбекистан рассматривается как одно из самых перспективных направлений.В случае если у Вас возникла заинтересованность в личной встрече с представителями компаний во время проведения международной бизнес-миссии, просим связаться с представителями организаторов мероприятия по следующему номеру: +7 919 030 48 47.Материал опубликован на коммерческих условиях
узбекистан
россия
калужская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/1a/44950456_1:0:900:674_1920x0_80_0_0_5d8e89d2b11498037dfce3fa86ed31d6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, россия, калужская область, бизнес-миссия, экономика, торговля
узбекистан, россия, калужская область, бизнес-миссия, экономика, торговля
Узбекистан с рабочей поездкой посетят экспортеры из Калужской области
Новости компаний
Международная бизнес-миссия экспортеров Калужской области в Республику Узбекистан состоится с 29 июля по 02 августа 2024 года. В число участников бизнес-миссии входят представители следующих калужских компаний:
ООО "Стелос"
, сайт: https://terika.ru/
- производители полиэтиленовых пленок различного назначения;
ООО "АЭ Деталь",
сайт: https://ae.ru/
- разработчики и производители электронных компонентов и систем;
ООО "Рефкул",
сайт: https://refcool.net/
- производители климатического и холодильного оборудования;
ООО "Неотипи"
, сайт: https://pineriver.ru/
- производители быстровозводимых модульных домов для курортных зон.
В рамках бизнес-миссии пройдет ряд деловых встреч: с торговым представителем Российской Федерации в Республике Узбекистан, с представителями Российского экспортного центра в Республике Узбекистан, а также с потенциальными партнерами, заинтересованными в покупке товаров и услуг из России.
Кроме официальной и деловой части для гостей предусмотрена обширная культурная программа.
Бизнес-миссия организована АНО "Центр поддержки экспорта Калужской области" (является оператором АО "Российский экспортный центр").
Центр поддержки экспорта продолжает расширение географии калужского бизнеса и Узбекистан рассматривается как одно из самых перспективных направлений.
В случае если у Вас возникла заинтересованность в личной встрече с представителями компаний во время проведения международной бизнес-миссии, просим связаться с представителями организаторов мероприятия по следующему номеру: +7 919 030 48 47.
Материал опубликован на коммерческих условиях