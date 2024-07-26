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Узбекистан с рабочей поездкой посетят экспортеры из Калужской области

Узбекистан с рабочей поездкой посетят экспортеры из Калужской области

Sputnik Узбекистан

Международная бизнес-миссия экспортеров Калужской области в Республику Узбекистан состоится с 29 июля по 02 августа 2024 года. В число участников бизнес-миссии... 26.07.2024, Sputnik Узбекистан

2024-07-26T15:55+0500

2024-07-26T15:55+0500

2024-07-26T15:55+0500

узбекистан

россия

калужская область

бизнес-миссия

экономика

торговля

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Международная бизнес-миссия экспортеров Калужской области в Республику Узбекистан состоится с 29 июля по 02 августа 2024 года. В число участников бизнес-миссии входят представители следующих калужских компаний:ООО "Стелос", сайт: https://terika.ru/ - производители полиэтиленовых пленок различного назначения;ООО "АЭ Деталь", сайт: https://ae.ru/ - разработчики и производители электронных компонентов и систем;ООО "Рефкул", сайт: https://refcool.net/ - производители климатического и холодильного оборудования;ООО "Неотипи", сайт: https://pineriver.ru/ - производители быстровозводимых модульных домов для курортных зон.В рамках бизнес-миссии пройдет ряд деловых встреч: с торговым представителем Российской Федерации в Республике Узбекистан, с представителями Российского экспортного центра в Республике Узбекистан, а также с потенциальными партнерами, заинтересованными в покупке товаров и услуг из России.Кроме официальной и деловой части для гостей предусмотрена обширная культурная программа.Бизнес-миссия организована АНО "Центр поддержки экспорта Калужской области" (является оператором АО "Российский экспортный центр").Центр поддержки экспорта продолжает расширение географии калужского бизнеса и Узбекистан рассматривается как одно из самых перспективных направлений.В случае если у Вас возникла заинтересованность в личной встрече с представителями компаний во время проведения международной бизнес-миссии, просим связаться с представителями организаторов мероприятия по следующему номеру: +7 919 030 48 47.Материал опубликован на коммерческих условиях

узбекистан

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узбекистан, россия, калужская область, бизнес-миссия, экономика, торговля