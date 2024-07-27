https://uz.sputniknews.ru/20240727/abituriyent-uzbekistan-vybor-vuz-obucheniye-44957844.html
Второй этап: абитуриенты Узбекистана выбирают вуз и форму обучения
Второй этап: абитуриенты Узбекистана выбирают вуз и форму обучения
Sputnik Узбекистан
Процесс сдачи экзаменов завершился. Теперь до 10 августа абитуриенты должны выбрать направление и учебное заведение
2024-07-27T12:32+0500
2024-07-27T12:32+0500
2024-07-27T12:32+0500
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образование
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абитуриенты
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вуз
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Сегодня в Узбекистане стартовал второй этап поступления абитуриентов в вузы – в течение 15 дней они должны выбрать высшее образовательное учреждение, направление бакалавриата и форму обучения, сообщает Агентство по оценке знаний и квалификаций.Выбрать вуз можно через сайт Агентства, выполнив несколько шагов: "Поступление в высшие и профессиональные учебные заведения" — "Использовать услугу" — "Выбрать вуз".Сначала абитуриент выбирает по принципу - "Приоритетность отбора" и "Целевой прием". После он может выбрать до пяти высших учебных заведений и направления обучения, а также форму обучения, подходящих по предметам и языку, по которому он сдавал тест.Абитуриент может выбрать несколько вариантов обучения в одном или разных вузах.После подтверждения данных будет создана "Форма записи заявителя". В зачетном листе отразятся выбранная приоритетность отбора, форма обучения, высшие учебные заведения и направления обучения. Нажав кнопку "Загрузить", заявитель может загрузить форму заявления.Абитуриенты могут изменить свои данные и повторно загрузить регистрационную форму, однако сделать это можно до окончания периода выбора направлений обучения.
https://uz.sputniknews.ru/20240525/uzbekistan-izmeneniya-sistema-postupleniye-vuz-44039581.html
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абитуриенты узбекистан вуз экзамен 10 августа направление учебное заведение
абитуриенты узбекистан вуз экзамен 10 августа направление учебное заведение
Второй этап: абитуриенты Узбекистана выбирают вуз и форму обучения
Процесс сдачи экзаменов завершился. Теперь до 10 августа абитуриенты должны выбрать направление и учебное заведение.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Сегодня в Узбекистане стартовал второй этап поступления абитуриентов в вузы – в течение 15 дней они должны выбрать высшее образовательное учреждение, направление бакалавриата и форму обучения, сообщает Агентство
по оценке знаний и квалификаций.
Выбрать вуз можно через сайт
Агентства, выполнив несколько шагов: "Поступление в высшие и профессиональные учебные заведения" — "Использовать услугу" — "Выбрать вуз".
Сначала абитуриент выбирает по принципу - "Приоритетность отбора" и "Целевой прием". После он может выбрать до пяти высших учебных заведений и направления обучения, а также форму обучения, подходящих по предметам и языку, по которому он сдавал тест.
Абитуриент может выбрать несколько вариантов обучения в одном или разных вузах.
После подтверждения данных будет создана "Форма записи заявителя". В зачетном листе отразятся выбранная приоритетность отбора, форма обучения, высшие учебные заведения и направления обучения. Нажав кнопку "Загрузить", заявитель может загрузить форму заявления.
Абитуриенты могут изменить свои данные и повторно загрузить регистрационную форму, однако сделать это можно до окончания периода выбора направлений обучения.