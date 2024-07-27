https://uz.sputniknews.ru/20240727/delegatsiya-uzbekistan-uchastiye-otkrytiye-olimpiada-parij-44955575.html

Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже - фото

Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже - фото

Sputnik Узбекистан

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. В них примут участие более 10 тысяч спортсменов из 206 стран.

2024-07-27T09:53+0500

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узбекистан

олимпиада

париж

церемония

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже, сообщает НОК.В рамках открытия Игр состоялся торжественный водный парад спортсменов - по реке Сене мимо знаковых достопримечательностей столицы Франции проплыли около 100 экипажей.Флаг Узбекистана с гордостью пронесли знаменосцы республики - Абдумалик Халоков и Зайнаб Дайбекова.Во время парада спортсменов приветствовало руководство узбекской делегации, которое также присутствовало на церемонии открытия.Официально соревнования стартуют сегодня. В рамках первого дня атлеты Узбекистана выступят в следующих видах спорта: академическая гребля, плавание, дзюдо, спортивная гимнастика, бокс, велошоссе, футбол.Напомним, Узбекистан в 19 видах спорта представляют 90 спортсменов. В этом году они впервые получили путевки по футболу, прыжкам в воду, стрельбе из лука, женской борьбе.

https://uz.sputniknews.ru/20240726/ziyeda-abdusattorova-podgotovka-parij-2024-44946717.html

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