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https://uz.sputniknews.ru/20240727/delegatsiya-uzbekistan-uchastiye-otkrytiye-olimpiada-parij-44955575.html
Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже - фото
Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже - фото
Sputnik Узбекистан
Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. В них примут участие более 10 тысяч спортсменов из 206 стран.
2024-07-27T09:53+0500
2024-07-27T09:59+0500
узбекистан
олимпиада
париж
церемония
открытие
делегация
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже, сообщает НОК.В рамках открытия Игр состоялся торжественный водный парад спортсменов - по реке Сене мимо знаковых достопримечательностей столицы Франции проплыли около 100 экипажей.Флаг Узбекистана с гордостью пронесли знаменосцы республики - Абдумалик Халоков и Зайнаб Дайбекова.Во время парада спортсменов приветствовало руководство узбекской делегации, которое также присутствовало на церемонии открытия.Официально соревнования стартуют сегодня. В рамках первого дня атлеты Узбекистана выступят в следующих видах спорта: академическая гребля, плавание, дзюдо, спортивная гимнастика, бокс, велошоссе, футбол.Напомним, Узбекистан в 19 видах спорта представляют 90 спортсменов. В этом году они впервые получили путевки по футболу, прыжкам в воду, стрельбе из лука, женской борьбе.
https://uz.sputniknews.ru/20240726/ziyeda-abdusattorova-podgotovka-parij-2024-44946717.html
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делегация узбекистан открытие олимпиада париж соревнования 26 июля 11 августа
делегация узбекистан открытие олимпиада париж соревнования 26 июля 11 августа

Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже - фото

09:53 27.07.2024 (обновлено: 09:59 27.07.2024)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДелегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже
Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. В них примут участие более 10 тысяч спортсменов из 206 стран.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже, сообщает НОК.
В рамках открытия Игр состоялся торжественный водный парад спортсменов - по реке Сене мимо знаковых достопримечательностей столицы Франции проплыли около 100 экипажей.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДелегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже
Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Флаг Узбекистана с гордостью пронесли знаменосцы республики - Абдумалик Халоков и Зайнаб Дайбекова.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЗнаменосцы РУз Абдумалик Халоков и Зайнаб Дайбекова
Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Знаменосцы РУз Абдумалик Халоков и Зайнаб Дайбекова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Во время парада спортсменов приветствовало руководство узбекской делегации, которое также присутствовало на церемонии открытия.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДелегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже
Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Официально соревнования стартуют сегодня. В рамках первого дня атлеты Узбекистана выступят в следующих видах спорта: академическая гребля, плавание, дзюдо, спортивная гимнастика, бокс, велошоссе, футбол.
Напомним, Узбекистан в 19 видах спорта представляют 90 спортсменов. В этом году они впервые получили путевки по футболу, прыжкам в воду, стрельбе из лука, женской борьбе.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ рамках первого дня атлеты Узбекистана выступят сразу в нескольких видах спорта
Делегация Узбекистана приняла участие в открытии Олимпиады в Париже - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
В рамках первого дня атлеты Узбекистана выступят сразу в нескольких видах спорта
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Вошла в историю: Зиёда Абдусатторова о стрельбе из лука и подготовке к Олимпиаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2024
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