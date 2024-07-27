https://uz.sputniknews.ru/20240727/kojevnik-texnolog-uzbekistan-kvalifikatsiya-belarus-44955838.html

Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси

Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси

Sputnik Узбекистан

Они получают знания по обработке кожевенного сырья и производству готовой продукции

2024-07-27T11:07+0500

2024-07-27T11:07+0500

2024-07-27T11:07+0500

узбекистан

беларусь

производство

кожа

сотрудничество

меморандум

студенты

образование

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси – это студенты Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, сообщает Ассоциация "Узчармсаноат".Обучение проходит на одном из самых современных заводов в стране – Минском производственном кожевенном объединении.Здесь молодые люди знакомятся с новейшими технологиями, химикатами, используемыми при обработке кожи, тенденциями на международном рынке кожевенной промышленности.В целях дальнейшего расширения сотрудничества между Ассоциацией "Узчармсаноат" и Минским производственным кожевенным объединением подписали меморандум.Теперь в рамках этого взаимодействия не только студенты Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, но и обучающиеся в Намангане смогут учиться на основе зарубежного опыта.Как уточнили в сообщении, ассоциация также расширяет сотрудничество с Витебским государственным технологическим институтом.

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