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https://uz.sputniknews.ru/20240727/kojevnik-texnolog-uzbekistan-kvalifikatsiya-belarus-44955838.html
Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси
Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси
Sputnik Узбекистан
Они получают знания по обработке кожевенного сырья и производству готовой продукции
2024-07-27T11:07+0500
2024-07-27T11:07+0500
узбекистан
беларусь
производство
кожа
сотрудничество
меморандум
студенты
образование
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси – это студенты Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, сообщает Ассоциация "Узчармсаноат".Обучение проходит на одном из самых современных заводов в стране – Минском производственном кожевенном объединении.Здесь молодые люди знакомятся с новейшими технологиями, химикатами, используемыми при обработке кожи, тенденциями на международном рынке кожевенной промышленности.В целях дальнейшего расширения сотрудничества между Ассоциацией "Узчармсаноат" и Минским производственным кожевенным объединением подписали меморандум.Теперь в рамках этого взаимодействия не только студенты Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, но и обучающиеся в Намангане смогут учиться на основе зарубежного опыта.Как уточнили в сообщении, ассоциация также расширяет сотрудничество с Витебским государственным технологическим институтом.
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квалификация технолог узбекистан знания обработка кожевенное сырье производство продукция
квалификация технолог узбекистан знания обработка кожевенное сырье производство продукция

Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси

11:07 27.07.2024
© Ассоциация “Узчармсаноат”Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси
Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
© Ассоциация “Узчармсаноат”
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Они получают знания по обработке кожевенного сырья и производству готовой продукции.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси – это студенты Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, сообщает Ассоциация "Узчармсаноат".
Обучение проходит на одном из самых современных заводов в стране – Минском производственном кожевенном объединении.
© Ассоциация “Узчармсаноат”Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси
Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси
© Ассоциация “Узчармсаноат”
Здесь молодые люди знакомятся с новейшими технологиями, химикатами, используемыми при обработке кожи, тенденциями на международном рынке кожевенной промышленности.
© Ассоциация “Узчармсаноат”Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси
Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси
© Ассоциация “Узчармсаноат”
В целях дальнейшего расширения сотрудничества между Ассоциацией "Узчармсаноат" и Минским производственным кожевенным объединением подписали меморандум.
© Ассоциация “Узчармсаноат”Ассоциация "Узчармсаноат" и Минское производственное кожевенное объединение подписали меморандум о сотрудничестве
Молодые технологи из Узбекистана повышают квалификацию в Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Ассоциация "Узчармсаноат" и Минское производственное кожевенное объединение подписали меморандум о сотрудничестве
© Ассоциация “Узчармсаноат”
Теперь в рамках этого взаимодействия не только студенты Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, но и обучающиеся в Намангане смогут учиться на основе зарубежного опыта.
Как уточнили в сообщении, ассоциация также расширяет сотрудничество с Витебским государственным технологическим институтом.
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