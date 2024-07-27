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https://uz.sputniknews.ru/20240727/olimpiada-2024-uzbekistan-pervyy-den-44960391.html
Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день
Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день
Sputnik Узбекистан
В рамках первого дня атлеты Узбекистана выступают в следующих видах спорта: академическая гребля, плавание, дзюдо, спортивная гимнастика, бокс, велошоссе, футбол
2024-07-27T18:45+0500
2024-07-27T18:49+0500
узбекистан
олимпиада
дзюдо
плавание
париж
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Узбекская дзюдоистка Халима Курбонова успешно завершила свою первую схватку, сообщает НОК. Спортсменка, выступавшая в весовой категории -48 кг одолела азербайджанку Лейлу Алиеву и пробилась в следующий круг соревнований. В следующем этапе Курбонова выйдет на татами против Тары Бабулфатх из Швеции.Также успешно начала свое участие на летних Олимпийских играх представительница сборной Узбекистана по академической гребле Анна Пракатень. Стартовавшая в 3-й группе предварительного квалификационного этапа, она пересекла финишную черту второй по счету и зафиксировала результат 7:37.80. Благодаря этому показателю, Пракатень прошла в четвертьфинал состязаний.Боксерша Нигина Уктамова начала выступление с победы. В первом раунде ей предстояло сразиться с египтянином Йомной Айядом. Однако соперник заявил, что не выйдет на ринг, и Нигина прошла сразу в следующий этап. 30 июля спортсменка встретится с представительницей КНДР Чолми Панг.А вот дзюдоист Достон Рузиев завершил свое участие в Играх. В первом этапе он вышел на татами против Дилшода Холматова из Украины и на дополнительной минуте упустил шанс.Представительнице сборной Узбекистана по плаванию Анастасии Зелинской тоже не удалось пробиться в следующий этап турнира. В заплыве на 400 метров вольным стилем она зафиксировала результат 4:31.70, финишировав 3-й в своей группе.Ещё один представитель Узбекистана пловец Илья Сибирцев завершил свое участие в заплыве на 400 метров вольным стилем. Он зафиксировал показатель 3:51.52 минуты, но этого оказалось недостаточно, чтобы пробиться в финальный этап. Теперь спортсмен примет участие в заплыве на дистанцию 800 метров, который состоится 29 июля.Представительница сборной Узбекистана по велоспорту Ольга Забелинская стартовала в программе индивидуальной гонки на время. По регламенту участникам предстоит преодолеть 32,4 км. После завершения участия всех 35 спортсменов будут объявлены имена победителей и призеров.Кроме того, сегодня олимпийская сборная Узбекистана по футболу в рамках Игр сыграет против команды Египта. Матч состоится в 20.00 по ташкентскому времени на стадионе "Стад де ля Божуар" во французском Нанте.Узбекистан в 19 видах спорта представляют 90 спортсменов. В этом году они впервые получили путевки по футболу, прыжкам в воду, стрельбе из лука, женской борьбе.Соревнования продлятся до 11 августа.
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олимпиада первый день узбекистан спорт академическая гребля плавание дзюдо спортивная гимнастика бокс велошоссе футбол
олимпиада первый день узбекистан спорт академическая гребля плавание дзюдо спортивная гимнастика бокс велошоссе футбол

Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день

18:45 27.07.2024 (обновлено: 18:49 27.07.2024)
© НОК УзбекистанаОлимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день
Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
© НОК Узбекистана
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В рамках первого дня атлеты Узбекистана выступают в следующих видах спорта: академическая гребля, плавание, дзюдо, спортивная гимнастика, бокс, велошоссе, футбол.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Узбекская дзюдоистка Халима Курбонова успешно завершила свою первую схватку, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаХалима Курбонова
Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Халима Курбонова
© НОК Узбекистана
Спортсменка, выступавшая в весовой категории -48 кг одолела азербайджанку Лейлу Алиеву и пробилась в следующий круг соревнований. В следующем этапе Курбонова выйдет на татами против Тары Бабулфатх из Швеции.
Также успешно начала свое участие на летних Олимпийских играх представительница сборной Узбекистана по академической гребле Анна Пракатень. Стартовавшая в 3-й группе предварительного квалификационного этапа, она пересекла финишную черту второй по счету и зафиксировала результат 7:37.80. Благодаря этому показателю, Пракатень прошла в четвертьфинал состязаний.
© НОК УзбекистанаАнна Пракатень
Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Анна Пракатень
© НОК Узбекистана
Боксерша Нигина Уктамова начала выступление с победы. В первом раунде ей предстояло сразиться с египтянином Йомной Айядом. Однако соперник заявил, что не выйдет на ринг, и Нигина прошла сразу в следующий этап. 30 июля спортсменка встретится с представительницей КНДР Чолми Панг.
© НОК УзбекистанаНигина Уктамова
Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Нигина Уктамова
© НОК Узбекистана
А вот дзюдоист Достон Рузиев завершил свое участие в Играх. В первом этапе он вышел на татами против Дилшода Холматова из Украины и на дополнительной минуте упустил шанс.
© НОК УзбекистанаДостон Рузиев
Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Достон Рузиев
© НОК Узбекистана
Представительнице сборной Узбекистана по плаванию Анастасии Зелинской тоже не удалось пробиться в следующий этап турнира. В заплыве на 400 метров вольным стилем она зафиксировала результат 4:31.70, финишировав 3-й в своей группе.
© НОК УзбекистанаОлимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день
Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день
© НОК Узбекистана
Ещё один представитель Узбекистана пловец Илья Сибирцев завершил свое участие в заплыве на 400 метров вольным стилем. Он зафиксировал показатель 3:51.52 минуты, но этого оказалось недостаточно, чтобы пробиться в финальный этап. Теперь спортсмен примет участие в заплыве на дистанцию 800 метров, который состоится 29 июля.
© НОК УзбекистанаОлимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день
Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день
© НОК Узбекистана
Представительница сборной Узбекистана по велоспорту Ольга Забелинская стартовала в программе индивидуальной гонки на время. По регламенту участникам предстоит преодолеть 32,4 км. После завершения участия всех 35 спортсменов будут объявлены имена победителей и призеров.
© НОК УзбекистанаОльга Забелинская
Олимпиада-2024: каким стал для узбекистанцев первый день - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Ольга Забелинская
© НОК Узбекистана
Кроме того, сегодня олимпийская сборная Узбекистана по футболу в рамках Игр сыграет против команды Египта. Матч состоится в 20.00 по ташкентскому времени на стадионе "Стад де ля Божуар" во французском Нанте.
Узбекистан в 19 видах спорта представляют 90 спортсменов. В этом году они впервые получили путевки по футболу, прыжкам в воду, стрельбе из лука, женской борьбе.
Соревнования продлятся до 11 августа.
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