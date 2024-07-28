https://uz.sputniknews.ru/20240728/rossiyskie-voennye-osvobodili-progress-evgenovka-dnr-44970265.html
Российские военные освободили села Прогресс и Евгеновка в ДНР – Минобороны РФ
Российские военные освободили села Прогресс и Евгеновка в ДНР – Минобороны РФ
Sputnik Узбекистан
Украинская армия за сутки потеряла свыше 350 военных, несколько автомобилей и военную технику.
2024-07-28T16:36+0500
2024-07-28T16:36+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Евгеновка — село в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Центр" освободила село Лозоватское, которое расположено севернее Прогресса.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение 28-й, 31-й, 32-й механизированным и 142-й пехотной бригадам ВСУ в районах Димитрова, Новогродовки, Дзержинска, Белой Горы и Желанного, а также отразили три контратаки штурмовых групп.Украинская армия потеряла за сутки:
https://uz.sputniknews.ru/20240727/russia-voyennyye-osvobojdeniye-selo-lozovatskoye-dnr-44960477.html
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прогресс евгеновка днр российские военные группировка центр
прогресс евгеновка днр российские военные группировка центр
Российские военные освободили села Прогресс и Евгеновка в ДНР – Минобороны РФ
16:36 28.07.2024 (обновлено: 16:42 28.07.2024)
Украинская армия за сутки потеряла свыше 350 военных, несколько автомобилей и военную технику.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщили
в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.
Евгеновка — село в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Центр" освободила село Лозоватское, которое расположено севернее Прогресса.
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение 28-й, 31-й, 32-й механизированным и 142-й пехотной бригадам ВСУ в районах Димитрова, Новогродовки, Дзержинска, Белой Горы и Желанного, а также отразили три контратаки штурмовых групп.
Украинская армия потеряла за сутки:
около 385 солдат убитыми и ранеными;
две американские РСЗО M270 MLRS;
радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.