https://uz.sputniknews.ru/20240728/tashkent-predstavitelstvo-yujnokoreyskoy-provintsii-kyongi-do-44966595.html
В Ташкенте появится представительство южнокорейской провинции Кёнги-до
В Ташкенте появится представительство южнокорейской провинции Кёнги-до
Sputnik Узбекистан
Узбекистан и Южная Корея договорились принять взаимные меры по увеличению объемов двусторонней торговли, а также наладить партнерские отношения между бизнес-структурами двух стран.
2024-07-28T13:11+0500
2024-07-28T13:11+0500
2024-07-28T13:11+0500
узбекистан
южная корея
представительство
посол
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/1c/44966714_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_f315563df50cfb8be769e96367900cfc.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Ташкенте состоялись переговоры министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с Послом Республики Корея в Республике Узбекистан Вон До Ён. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.В ходе встречи ее участники обсудили текущее состояние, а также дальнейшее расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Достигнуты договоренности о принятии взаимных мер по увеличению объемов двусторонней торговли, налаживанию партнерских отношений между бизнес-структурами двух стран. Кроме того, стороны приветствовали открытие представительства Корейской провинции Кёнги-до в Ташкенте, которое “будет способствовать укреплению межрегионального сотрудничества с задействованием созданных в Узбекистане льгот и преференций для поддержки инвестиционной деятельности”. В отдельном порядке участники переговоров рассмотрели перспективы углубления взаимодействия с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) и Фондом экономического развития и сотрудничества (EDFC). По итогам встречи стороны подтвердили готовность к расширению партнерских отношений и выработали “формат всестороннего практического взаимодействия в рамках ускоренной реализации обсужденных направлений сотрудничества“.
https://uz.sputniknews.ru/20240614/uzbekistan-yujnaya-koreya-dokumenty-podpisaniye-44373928.html
узбекистан
южная корея
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/1c/44966714_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_941b6706e992273a1dd63bdfbbd83b0b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан южная корея представительство посол
узбекистан южная корея представительство посол
В Ташкенте появится представительство южнокорейской провинции Кёнги-до
Узбекистан и Южная Корея договорились принять взаимные меры по увеличению объемов двусторонней торговли, а также наладить партнерские отношения между бизнес-структурами двух стран.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
В Ташкенте состоялись переговоры министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с Послом Республики Корея в Республике Узбекистан Вон До Ён. Об этом сообщает
пресс-служба МИПТ.
В ходе встречи ее участники обсудили текущее состояние, а также дальнейшее расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Достигнуты договоренности о принятии взаимных мер по увеличению объемов двусторонней торговли, налаживанию партнерских отношений между бизнес-структурами двух стран.
“Будет также активизирована работа по выявлению проблем и факторов, затрудняющих развитие взаимных торговых отношений и их оперативному устранению”, – отмечено в сообщении ведомства.
Кроме того, стороны приветствовали открытие представительства Корейской провинции Кёнги-до в Ташкенте, которое “будет способствовать укреплению межрегионального сотрудничества с задействованием созданных в Узбекистане льгот и преференций для поддержки инвестиционной деятельности”.
В отдельном порядке участники переговоров рассмотрели перспективы углубления взаимодействия с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) и Фондом экономического развития и сотрудничества (EDFC).
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к расширению партнерских отношений и выработали “формат всестороннего практического взаимодействия в рамках ускоренной реализации обсужденных направлений сотрудничества“.