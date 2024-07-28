https://uz.sputniknews.ru/20240728/tashkent-predstavitelstvo-yujnokoreyskoy-provintsii-kyongi-do-44966595.html

В Ташкенте появится представительство южнокорейской провинции Кёнги-до

В Ташкенте появится представительство южнокорейской провинции Кёнги-до

Sputnik Узбекистан

Узбекистан и Южная Корея договорились принять взаимные меры по увеличению объемов двусторонней торговли, а также наладить партнерские отношения между бизнес-структурами двух стран.

2024-07-28T13:11+0500

2024-07-28T13:11+0500

2024-07-28T13:11+0500

узбекистан

южная корея

представительство

посол

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Ташкенте состоялись переговоры министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с Послом Республики Корея в Республике Узбекистан Вон До Ён. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.В ходе встречи ее участники обсудили текущее состояние, а также дальнейшее расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Достигнуты договоренности о принятии взаимных мер по увеличению объемов двусторонней торговли, налаживанию партнерских отношений между бизнес-структурами двух стран. Кроме того, стороны приветствовали открытие представительства Корейской провинции Кёнги-до в Ташкенте, которое “будет способствовать укреплению межрегионального сотрудничества с задействованием созданных в Узбекистане льгот и преференций для поддержки инвестиционной деятельности”. В отдельном порядке участники переговоров рассмотрели перспективы углубления взаимодействия с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) и Фондом экономического развития и сотрудничества (EDFC). По итогам встречи стороны подтвердили готовность к расширению партнерских отношений и выработали “формат всестороннего практического взаимодействия в рамках ускоренной реализации обсужденных направлений сотрудничества“.

https://uz.sputniknews.ru/20240614/uzbekistan-yujnaya-koreya-dokumenty-podpisaniye-44373928.html

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