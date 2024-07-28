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https://uz.sputniknews.ru/20240728/uzbekistan-ustupil-egiptu-poteryal-shansy-vyxod-pley-off-44964474.html
Париж-2024: Узбекистан уступил Египту и потерял шансы на выход в плей-офф
Париж-2024: Узбекистан уступил Египту и потерял шансы на выход в плей-офф
Sputnik Узбекистан
Теперь 30 июля узбекистанцы проведут последний матч группы против Доминиканской Республики. В случае победы подопечные Тимура Кападзе все равно не смогут пробиться в плей-офф Олимпиады.
2024-07-28T10:04+0500
2024-07-28T10:21+0500
париж
олимпиада
спорт
узбекистан
египет
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по футболу U-23 проиграла команде Египта в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира и потеряла шансы на выход в плей-офф Олимпийских Игр-2024.Встреча группы C, прошедшая на стадионе "Ля Божуар – Луи Фонтено" в Нанте и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 11-й минуте забил Ахмед Хасан Кока.Сборная Узбекистана, не набравшая ни одного очка по итогам двух матчей, занимает четвертое место. Команда потеряла шансы на выход из группы. Лидируют испанцы (6 очков), далее располагаются египтяне (4) и сборная Доминиканской республики (1). Узбекистан в следующем матче 30 июля сыграет против Доминиканской Республики, а команда Египта в этот же день встретится с испанцами. В случае победы узбекистанцы все равно не смогут пробиться в плей-офф.Отметим, что олимпийская сборная Узбекистана начала свое участие в Парижской Олимпиаде с поражения от Испании. Матч с командой Испании завершился со счетом 1:2.
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олимпиада париж-2024 узбекистан египет счет
олимпиада париж-2024 узбекистан египет счет

Париж-2024: Узбекистан уступил Египту и потерял шансы на выход в плей-офф

10:04 28.07.2024 (обновлено: 10:21 28.07.2024)
© НОКФотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
Фотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2024
© НОК
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Теперь 30 июля узбекистанцы проведут последний матч группы против Доминиканской Республики. В случае победы подопечные Тимура Кападзе все равно не смогут пробиться в плей-офф Олимпиады.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по футболу U-23 проиграла команде Египта в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира и потеряла шансы на выход в плей-офф Олимпийских Игр-2024.
Встреча группы C, прошедшая на стадионе "Ля Божуар – Луи Фонтено" в Нанте и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 11-й минуте забил Ахмед Хасан Кока.
© НОКФотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
Фотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2024
Фотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
© НОК
Сборная Узбекистана, не набравшая ни одного очка по итогам двух матчей, занимает четвертое место. Команда потеряла шансы на выход из группы. Лидируют испанцы (6 очков), далее располагаются египтяне (4) и сборная Доминиканской республики (1).
© НОКФотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
Фотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2024
Фотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
© НОК
Узбекистан в следующем матче 30 июля сыграет против Доминиканской Республики, а команда Египта в этот же день встретится с испанцами. В случае победы узбекистанцы все равно не смогут пробиться в плей-офф.
© НОКФотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
Фотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2024
Фотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
© НОК
Отметим, что олимпийская сборная Узбекистана начала свое участие в Парижской Олимпиаде с поражения от Испании. Матч с командой Испании завершился со счетом 1:2.
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