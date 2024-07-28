Париж-2024: Узбекистан уступил Египту и потерял шансы на выход в плей-офф
10:04 28.07.2024 (обновлено: 10:21 28.07.2024)
© НОКФотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
© НОК
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Теперь 30 июля узбекистанцы проведут последний матч группы против Доминиканской Республики. В случае победы подопечные Тимура Кападзе все равно не смогут пробиться в плей-офф Олимпиады.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по футболу U-23 проиграла команде Египта в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира и потеряла шансы на выход в плей-офф Олимпийских Игр-2024.
Встреча группы C, прошедшая на стадионе "Ля Божуар – Луи Фонтено" в Нанте и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 11-й минуте забил Ахмед Хасан Кока.
© НОКФотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
Фотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
© НОК
Сборная Узбекистана, не набравшая ни одного очка по итогам двух матчей, занимает четвертое место. Команда потеряла шансы на выход из группы. Лидируют испанцы (6 очков), далее располагаются египтяне (4) и сборная Доминиканской республики (1).
© НОКФотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
Фотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
© НОК
Узбекистан в следующем матче 30 июля сыграет против Доминиканской Республики, а команда Египта в этот же день встретится с испанцами. В случае победы узбекистанцы все равно не смогут пробиться в плей-офф.
© НОКФотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
Фотогалерея противостояния сборных Узбекистана и Египта по футболу
© НОК
Отметим, что олимпийская сборная Узбекистана начала свое участие в Парижской Олимпиаде с поражения от Испании. Матч с командой Испании завершился со счетом 1:2.