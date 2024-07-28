https://uz.sputniknews.ru/20240728/uzbekistan-ustupil-egiptu-poteryal-shansy-vyxod-pley-off-44964474.html

Париж-2024: Узбекистан уступил Египту и потерял шансы на выход в плей-офф

Париж-2024: Узбекистан уступил Египту и потерял шансы на выход в плей-офф

Sputnik Узбекистан

Теперь 30 июля узбекистанцы проведут последний матч группы против Доминиканской Республики. В случае победы подопечные Тимура Кападзе все равно не смогут пробиться в плей-офф Олимпиады.

2024-07-28T10:04+0500

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париж

олимпиада

спорт

узбекистан

египет

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по футболу U-23 проиграла команде Египта в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира и потеряла шансы на выход в плей-офф Олимпийских Игр-2024.Встреча группы C, прошедшая на стадионе "Ля Божуар – Луи Фонтено" в Нанте и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 11-й минуте забил Ахмед Хасан Кока.Сборная Узбекистана, не набравшая ни одного очка по итогам двух матчей, занимает четвертое место. Команда потеряла шансы на выход из группы. Лидируют испанцы (6 очков), далее располагаются египтяне (4) и сборная Доминиканской республики (1). Узбекистан в следующем матче 30 июля сыграет против Доминиканской Республики, а команда Египта в этот же день встретится с испанцами. В случае победы узбекистанцы все равно не смогут пробиться в плей-офф.Отметим, что олимпийская сборная Узбекистана начала свое участие в Парижской Олимпиаде с поражения от Испании. Матч с командой Испании завершился со счетом 1:2.

париж

узбекистан

египет

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