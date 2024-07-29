Психиатр перечислил первые признаки деменции
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiПожилой мужчина с головной болью
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
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Коварство деменции в том, что она прогрессирует постепенно, главное – не упустить первые признаки заболевания.
Деменция, или приобретенное слабоумие, серьезно снижает качество жизни. Как распознать, что у близкого человека развивается эта патология, радио Sputnik рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.
По словам специалиста, коварство деменции в том, что она прогрессирует постепенно, главное – не упустить первые признаки заболевания.
"Деменция – это, как правило, достаточно длинный путь. И для близких и родных изменения бывают даже незаметны. Люди начинают обращать внимание, когда пожилой человек уже стал забывать имена (близких людей, – ред.). Первые звоночки – это когда человек становится рассеянным, забывает, куда положил вещи, имена известных актеров, чаще просит окружающих о чем-то напомнить. Потом возникает большая проблема, и люди боятся оставлять пожилых родственников одних дома. Людям с деменцией необходимо круглосуточное наблюдение, например, они могут выйти на улицу и потеряться", — предупредил Кульгавчук.
При этом, утрату когнитивных и практических навыков можно предотвратить или замедлить, если вовремя обратиться к специалисту.
"Я советую при самых первых проявлениях деменции с жалобами на память обратиться к психотерапевту, чтобы позже уже не работать с психиатром. Это как ментальная гимнастика, тренировка. Здесь, по сути, психотерапевт – это тренер, который занимается мозгом пациента, его когнитивными способностями и качеством жизни", — сказал психиатр.
Что касается профилактики деменции, то здесь врач рекомендовал пересмотреть образ жизни.
"Деменцию приближают вредные привычки, нарушение сна, лишний вес, недостаток физической активности. Очень важно не прекращать, даже выйдя на пенсию, активную деятельность, социализироваться, дружить, ходить в гости, приглашать к себе, познавать радость созидания, что-то делать. Когда человек живет некими надеждами, мозг работает более активно", — пояснил Кульгавчук.
В заключение он напомнил о важности своевременного прохождения диспансеризации, поскольку мозг – это точно такой же орган, как все остальные.
По мнению других специалистов, хорошо ориентирующихся в проблемах деменции, необходимо обращать внимание на поведенческие изменения, такие как возбуждение, агрессия, депрессия, тревога и апатия, а также социальная изоляция, социально неприемлемое поведение, импульсивность и совершение других поступков, ранее несвойственных человеку.
Также врачи предупреждают, что заболевание может проявляться в неспособности ориентироваться в незнакомых местах, трудностях с артикуляцией и произношением слов. В совокупности с этими симптомами, деменцию могут сопровождать проблемы с пищеварением, запоры.