https://uz.sputniknews.ru/20240729/psixiatr-pervye-priznaki-dementsii-44977795.html

Психиатр перечислил первые признаки деменции

Психиатр перечислил первые признаки деменции

Sputnik Узбекистан

Коварство деменции в том, что она прогрессирует постепенно, главное – не упустить первые признаки заболевания

2024-07-29T22:04+0500

2024-07-29T22:04+0500

2024-07-29T22:04+0500

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мнение эксперта

здоровье

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Деменция, или приобретенное слабоумие, серьезно снижает качество жизни. Как распознать, что у близкого человека развивается эта патология, радио Sputnik рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.По словам специалиста, коварство деменции в том, что она прогрессирует постепенно, главное – не упустить первые признаки заболевания."Деменция – это, как правило, достаточно длинный путь. И для близких и родных изменения бывают даже незаметны. Люди начинают обращать внимание, когда пожилой человек уже стал забывать имена (близких людей, – ред.). Первые звоночки – это когда человек становится рассеянным, забывает, куда положил вещи, имена известных актеров, чаще просит окружающих о чем-то напомнить. Потом возникает большая проблема, и люди боятся оставлять пожилых родственников одних дома. Людям с деменцией необходимо круглосуточное наблюдение, например, они могут выйти на улицу и потеряться", — предупредил Кульгавчук.При этом, утрату когнитивных и практических навыков можно предотвратить или замедлить, если вовремя обратиться к специалисту.Что касается профилактики деменции, то здесь врач рекомендовал пересмотреть образ жизни.В заключение он напомнил о важности своевременного прохождения диспансеризации, поскольку мозг – это точно такой же орган, как все остальные.По мнению других специалистов, хорошо ориентирующихся в проблемах деменции, необходимо обращать внимание на поведенческие изменения, такие как возбуждение, агрессия, депрессия, тревога и апатия, а также социальная изоляция, социально неприемлемое поведение, импульсивность и совершение других поступков, ранее несвойственных человеку.Также врачи предупреждают, что заболевание может проявляться в неспособности ориентироваться в незнакомых местах, трудностях с артикуляцией и произношением слов. В совокупности с этими симптомами, деменцию могут сопровождать проблемы с пищеварением, запоры.

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деменция первые признаки