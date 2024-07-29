https://uz.sputniknews.ru/20240729/tamojnya-posty-uzbekistan-kyrgyzstan-rejim-rabota-44980584.html

Два таможенных поста на узбекско-кыргызской границе начали работать круглосуточно

Два таможенных поста на узбекско-кыргызской границе начали работать круглосуточно

Sputnik Узбекистан

Теперь направляющиеся в Шахимардан граждане могут пересечь границу в любое время суток

2024-07-29T18:10+0500

2024-07-29T18:10+0500

2024-07-29T18:10+0500

узбекистан

кыргызстан

таможня

пост

общество

граница

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Два таможенных поста на границе Узбекистана и Кыргызстана перешли на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба Таможенного комитета РУз.Ранее об этом в контексте организации более эффективной работы на пограничных переходах шла речь на переговорах Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова, прошедших в рамках госвизита президента Кыргызстана в Узбекистан. Ожидается, что переход двух таможенных постов на границе с Кыргызстаном в режим 24/7 позволит избежать там скопления людей и транспорта, а также послужит развитию внутреннего и внешнего туризма.

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