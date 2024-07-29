https://uz.sputniknews.ru/20240729/tamojnya-posty-uzbekistan-kyrgyzstan-rejim-rabota-44980584.html
Два таможенных поста на узбекско-кыргызской границе начали работать круглосуточно
Два таможенных поста на узбекско-кыргызской границе начали работать круглосуточно
Sputnik Узбекистан
Теперь направляющиеся в Шахимардан граждане могут пересечь границу в любое время суток
2024-07-29T18:10+0500
2024-07-29T18:10+0500
2024-07-29T18:10+0500
узбекистан
кыргызстан
таможня
пост
общество
граница
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Два таможенных поста на границе Узбекистана и Кыргызстана перешли на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба Таможенного комитета РУз.Ранее об этом в контексте организации более эффективной работы на пограничных переходах шла речь на переговорах Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова, прошедших в рамках госвизита президента Кыргызстана в Узбекистан. Ожидается, что переход двух таможенных постов на границе с Кыргызстаном в режим 24/7 позволит избежать там скопления людей и транспорта, а также послужит развитию внутреннего и внешнего туризма.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таможня посты граница узбекистан кыргызстан
таможня посты граница узбекистан кыргызстан
Два таможенных поста на узбекско-кыргызской границе начали работать круглосуточно
Теперь направляющиеся в Шахимардан граждане могут пересечь границу в любое время суток.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Два таможенных поста на границе Узбекистана и Кыргызстана перешли на круглосуточный режим работы, сообщает
пресс-служба Таможенного комитета РУз.
"С 26 июля без перерывов работает пост "Фергана", а также пост "Ок-кия" на въезде в Шахимардан. Граждане, едущие в Шахимардан на отдых, получили возможность пересекать эти посты в любое время", — говорится в сообщении.
Ранее об этом в контексте организации более эффективной работы на пограничных переходах шла речь на переговорах Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова, прошедших в рамках госвизита президента Кыргызстана в Узбекистан.
Ожидается, что переход двух таможенных постов на границе с Кыргызстаном в режим 24/7 позволит избежать там скопления людей и транспорта, а также послужит развитию внутреннего и внешнего туризма.