https://uz.sputniknews.ru/20240729/uzbekistan-vuzy-proxodnoy-ball-44975362.html

Минимальный проходной балл в вузы Узбекистана остался без изменений

Минимальный проходной балл в вузы Узбекистана остался без изменений

Sputnik Узбекистан

В этом году тестовые экзамены в вузы республики сдали 737,3 тыс. абитуриентов. Почти половина из них не набрала проходной балл

2024-07-29T12:11+0500

2024-07-29T12:11+0500

2024-07-29T12:11+0500

общество

узбекистан

абитуриенты

вузы

высшее образование

министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Минимальный проходной балл на вступительных экзаменах в вузы Узбекистана на 2024/2025 учебный год остался таким же, как и в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства высшего образования науки и инноваций. Минимальный проходной балл для поступления в высшие учебные заведения республики по государственному гранту с соответствующим заключением госкомиссии составляет 68 (36% от максимального — 189 баллов), минимальный проходной балл на обучение по контракту — 56,7 балла (30% от максимального — 189 баллов). В этом году тестовые экзамены в вузы сдали 737,3 тыс. абитуриентов. Почти половина из них не набрала проходной балл. Напомним, что вступительные экзамены в высшие учебные заведения Узбекистана прошли с 14 по 28 июля. С 2024/2025 учебного года экзамены по приему в государственные высшие и профессиональные образовательные учреждения республики проводятся одновременно по принципу "в начале тест, затем выбор". Абитуриенты, участвовавшие в вступительных тестах в высшие и профессиональные учебные заведения, должны будут выбрать высшие учебные заведения и образовательные направления в течение 15 дней: с 27 июля по 10 августа 2024 года.

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