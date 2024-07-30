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Флеболог посоветовал, как избежать образования тромбов в жару
Флеболог посоветовал, как избежать образования тромбов в жару
Sputnik Узбекистан
Тромбоз, или образование плотных сгустков крови на стенках сосудов, может приводить к нарушению кровоснабжения жизненно важных органов
2024-07-30T22:04+0500
2024-07-30T22:04+0500
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здоровье
кровь
жара
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В жаркую погоду риск тромбообразования значительно возрастает рассказал радио Sputnik врач-хирург высшей категории, флеболог Андрей Уфимцев. Он также уточнил, при каких симптомах необходимо обратиться к врачу.По словам специалиста, тромбоз или образование плотных сгустков крови на стенках сосудов может приводить к нарушению кровоснабжения жизненно важных органов. Однако пациент зачастую не замечает признаков развития этой опасной патологии.Он также добавил, что для постановки точного диагноза, необходимо провести исследование.Он рекомендовал в целях профилактики в жаркую погоду пить больше жидкости и двигаться, чтобы кровь не густела.
https://uz.sputniknews.ru/20240729/psixiatr-pervye-priznaki-dementsii-44977795.html
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флеболог совет тромбы жара
флеболог совет тромбы жара

Флеболог посоветовал, как избежать образования тромбов в жару

22:04 30.07.2024
© Depositphotos.com / K.D.PДевушка потирает уставшие ноги
Девушка потирает уставшие ноги - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2024
© Depositphotos.com / K.D.P
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Тромбоз или образование плотных сгустков крови на стенках сосудов может приводить к нарушению кровоснабжения жизненно важных органов.
В жаркую погоду риск тромбообразования значительно возрастает рассказал радио Sputnik врач-хирург высшей категории, флеболог Андрей Уфимцев. Он также уточнил, при каких симптомах необходимо обратиться к врачу.
По словам специалиста, тромбоз или образование плотных сгустков крови на стенках сосудов может приводить к нарушению кровоснабжения жизненно важных органов. Однако пациент зачастую не замечает признаков развития этой опасной патологии.

"Минимальный признак – это постоянный отек ног, который не сходит утром. По болевым ощущениям – это просто неприятная, тянущая боль в задней поверхность голени. Ощущения, сравнимые с перегрузкой мышц после длительной физической нагрузки", — пояснил Уфимцев.

Он также добавил, что для постановки точного диагноза, необходимо провести исследование.
"Оптимальный метод исследования для постановки этого диагноза (тромбоз, – ред.) или его подтверждения – это ультразвуковое дуплексное сканирование, когда смотрится состояние венозной стенки, венозного кровотока и оценивается, действительно ли есть наличие тромбов внутри сосудов", – уточнил флеболог.
Он рекомендовал в целях профилактики в жаркую погоду пить больше жидкости и двигаться, чтобы кровь не густела.

"Надо вести максимально подвижный образ жизни. Долго сидеть или стоять очень вредно, это ведет к застою венозной крови и часто провоцирует тромбоз. В жаркое время надо пить больше жидкости, то есть увеличивать объем циркулирующей крови, чтобы она не сгущалась", – советует Андрей Уфимцев.

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