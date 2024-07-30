https://uz.sputniknews.ru/20240730/tromby-jara-flebolog-rekomendatsii-44986003.html

Флеболог посоветовал, как избежать образования тромбов в жару

Флеболог посоветовал, как избежать образования тромбов в жару

Sputnik Узбекистан

Тромбоз, или образование плотных сгустков крови на стенках сосудов, может приводить к нарушению кровоснабжения жизненно важных органов

2024-07-30T22:04+0500

2024-07-30T22:04+0500

2024-07-30T22:04+0500

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жара

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В жаркую погоду риск тромбообразования значительно возрастает рассказал радио Sputnik врач-хирург высшей категории, флеболог Андрей Уфимцев. Он также уточнил, при каких симптомах необходимо обратиться к врачу.По словам специалиста, тромбоз или образование плотных сгустков крови на стенках сосудов может приводить к нарушению кровоснабжения жизненно важных органов. Однако пациент зачастую не замечает признаков развития этой опасной патологии.Он также добавил, что для постановки точного диагноза, необходимо провести исследование.Он рекомендовал в целях профилактики в жаркую погоду пить больше жидкости и двигаться, чтобы кровь не густела.

https://uz.sputniknews.ru/20240729/psixiatr-pervye-priznaki-dementsii-44977795.html

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