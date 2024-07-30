https://uz.sputniknews.ru/20240730/v-vsu-otsenili-rossiyskie-shturmovye-podrazdeleniya-44987569.html

Как в ВСУ оценили российские штурмовые подразделения

Как в ВСУ оценили российские штурмовые подразделения

Sputnik Узбекистан

Военнослужащие украинской армии, принимающие участие в боевых действиях в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, охарактеризовали действия российских бойцов.

2024-07-30T14:05+0500

2024-07-30T14:05+0500

2024-07-30T14:05+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Украинские военные назвали решительными и мотивированными штурмовые подразделения сил РФ, пишет газета New York Times.По словам автора статьи, такую характеристику российским бойцам дали в ВСУ после сдачи села Урожайное в ДНР.Отмечается, что после взятия села Урожайное российской армией в июле военнослужащие Украины заявляли, что "чувствуют напряжение от трех крупномасштабных российских атак в октябре, ноябре и феврале", а также трех месяцев интенсивных боев в упомянутом населенном пункте.Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом 2023 года. Старомайорское освободили 10-го июня, Урожайное – 14-го июля.

https://uz.sputniknews.ru/20240729/apty-alaudinov-vsu-zayavleniye-44979321.html

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