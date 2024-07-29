https://uz.sputniknews.ru/20240729/apty-alaudinov-vsu-zayavleniye-44979321.html

Командир "Ахмата": ВС России раздергивают ВСУ и выбивают их с позиций

Командир "Ахмата": ВС России раздергивают ВСУ и выбивают их с позиций

Sputnik Узбекистан

Генерал Алаудинов уверен, что Донецкая народная республика скоро будет полностью освобождена

2024-07-29T15:36+0500

2024-07-29T15:36+0500

2024-07-29T15:37+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Российская армия выбивает ВСУ с занятых позиций, заявил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире "Первого канала".Он сообщил об отходе Вооруженных сил Украины с первой линии своих укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск в ДНР.Генерал также высказал уверенность, что Донецкая народная республика скоро будет полностью освобождена.Напомним, что ранее командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО

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