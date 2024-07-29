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Командир "Ахмата": ВС России раздергивают ВСУ и выбивают их с позиций
Командир "Ахмата": ВС России раздергивают ВСУ и выбивают их с позиций
Sputnik Узбекистан
Генерал Алаудинов уверен, что Донецкая народная республика скоро будет полностью освобождена
2024-07-29T15:36+0500
2024-07-29T15:36+0500
2024-07-29T15:37+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Российская армия выбивает ВСУ с занятых позиций, заявил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире "Первого канала".Он сообщил об отходе Вооруженных сил Украины с первой линии своих укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск в ДНР.Генерал также высказал уверенность, что Донецкая народная республика скоро будет полностью освобождена.Напомним, что ранее командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО
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всу заявление командир спецназ "ахмат" днр
всу заявление командир спецназ "ахмат" днр
Командир "Ахмата": ВС России раздергивают ВСУ и выбивают их с позиций
15:36 29.07.2024 (обновлено: 15:37 29.07.2024)
Генерал Алаудинов уверен, что Донецкая народная республика скоро будет полностью освобождена.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Российская армия выбивает ВСУ с занятых позиций, заявил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире "Первого канала".
Он сообщил об отходе Вооруженных сил Украины с первой линии своих укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск в ДНР.
"Первая линия их укрепов полностью для них (для ВСУ, — прим. ред.) утеряна. Сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его, получается, с тех позиций, где он уже сидит давно", — сказал он.
Генерал также высказал уверенность, что Донецкая народная республика скоро будет полностью освобождена.