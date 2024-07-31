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Эксперт предупредил о последствиях избытка соли в рационе
Эксперт предупредил о последствиях избытка соли в рационе
Sputnik Узбекистан
Опасность для организма представляет регулярное употребление продуктов с ее высоким содержанием. 31.07.2024, Sputnik Узбекистан
2024-07-31T22:05+0500
2024-07-31T22:05+0500
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Нутрициолог Екатерина Маркова рассказала об опасных последствиях для организма при регулярном употреблении продуктов с высоким содержанием соли, сообщает РИА Новости.По ее словам, человек может реально оценить потребление соли только при соблюдении полностью натурального рациона и тщательном подборе продуктов. Поэтому, если хочется контролировать состояние своего здоровья и избежать проблем от переизбытка натрия, следует отдавать предпочтение мясу, рыбе, овощам и фруктам и внимательно изучать состав на упаковке, обращая особое внимание на долю натрийсодержащих ингредиентов в составе.В расчет берется также вода, в которой тоже содержится натрий. Концентрация этого химического элемента не должна превышать 200 мг/л. Если этого не делать, можно столкнуться со следующими последствиями:
https://uz.sputniknews.ru/20240730/tromby-jara-flebolog-rekomendatsii-44986003.html
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мнение эксперта
мнение эксперта

Эксперт предупредил о последствиях избытка соли в рационе

22:05 31.07.2024
© Unsplash.com/KatineArtСоль, иллюстративное фото
Соль, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2024
© Unsplash.com/KatineArt
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Опасность для организма представляет регулярное употребление продуктов с ее высоким содержанием.
Нутрициолог Екатерина Маркова рассказала об опасных последствиях для организма при регулярном употреблении продуктов с высоким содержанием соли, сообщает РИА Новости.
"О вреде соли ходит множество споров, основанных на двух утверждениях. Одни заявляют, что соль — очень опасный продукт, "белая смерть". Другие пришли к мнению, что без соли невозможно нормальное функционирование организма, поскольку она все-таки содержит ценные компоненты. Но в этом споре кроется истина: важно потреблять соль в пределах нормы, тогда организму она не навредит", — объяснила специалист.
По ее словам, человек может реально оценить потребление соли только при соблюдении полностью натурального рациона и тщательном подборе продуктов. Поэтому, если хочется контролировать состояние своего здоровья и избежать проблем от переизбытка натрия, следует отдавать предпочтение мясу, рыбе, овощам и фруктам и внимательно изучать состав на упаковке, обращая особое внимание на долю натрийсодержащих ингредиентов в составе.
В расчет берется также вода, в которой тоже содержится натрий. Концентрация этого химического элемента не должна превышать 200 мг/л. Если этого не делать, можно столкнуться со следующими последствиями:
1.
Сердечно-сосудистые заболевания. Переизбыток натрия истощает запасы калия, что может стать причиной развития гипертонии.
2.
Ухудшение памяти. Многочисленные исследования доказали, что излишнее потребление соли негативно влияет на работу мозга. Из-за плохого кровоснабжения ухудшается память, концентрация внимания.
3.
Вымывание кальция. Хлорид натрия вымывает кальций и другие электролиты, что становится причиной постепенного ухудшения работы опорно-двигательного аппарата, состояния волос, зубов и ногтей.
4.
Проблемы с почками. Соль задерживает воду в организме, что сильно нагружает почки, не давая выполнять им защитную функцию. Их перегрузка может вызвать накопление не только лишней жидкости, которая сопровождается отечностью, но и продуктов распада белков, ядов и токсинов, что, в свою очередь, рано или поздно вызовет воспалительные процессы в организме.
5.
Проблемы с ЖКТ. Неограниченное потребление соли может привести к появлению язвы и гастрита. Если не лечить эти заболевания и продолжать питаться неправильно, последствием может стать рак желудка или двенадцатиперстной кишки.
"Но, как отмечают врачи, недостаток натрия так же пагубно влияет на здоровье человека. Поэтому единственно правильный выход для здорового человека — мера", — резюмировала Маркова.
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