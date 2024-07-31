https://uz.sputniknews.ru/20240731/sol-izbytok-vrach-mneniye-44999709.html

Эксперт предупредил о последствиях избытка соли в рационе

Эксперт предупредил о последствиях избытка соли в рационе

Sputnik Узбекистан

Опасность для организма представляет регулярное употребление продуктов с ее высоким содержанием. 31.07.2024, Sputnik Узбекистан

2024-07-31T22:05+0500

2024-07-31T22:05+0500

2024-07-31T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

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Нутрициолог Екатерина Маркова рассказала об опасных последствиях для организма при регулярном употреблении продуктов с высоким содержанием соли, сообщает РИА Новости.По ее словам, человек может реально оценить потребление соли только при соблюдении полностью натурального рациона и тщательном подборе продуктов. Поэтому, если хочется контролировать состояние своего здоровья и избежать проблем от переизбытка натрия, следует отдавать предпочтение мясу, рыбе, овощам и фруктам и внимательно изучать состав на упаковке, обращая особое внимание на долю натрийсодержащих ингредиентов в составе.В расчет берется также вода, в которой тоже содержится натрий. Концентрация этого химического элемента не должна превышать 200 мг/л. Если этого не делать, можно столкнуться со следующими последствиями:

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Sputnik Узбекистан

мнение эксперта