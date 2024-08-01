https://uz.sputniknews.ru/20240801/informatsiya-o-press-tsentre-sputnik-uzbekistan-45007829.html

Информация о пресс-центре Sputnik Узбекистан

Информация о пресс-центре Sputnik Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Международный мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан приглашает к сотрудничеству и оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, презентаций, видеомостов по актуальным вопросам

2024-08-01T12:19+0500

2024-08-01T12:19+0500

2024-08-01T12:47+0500

пресс-центр

sputnik

узбекистан

условия работы

журналисты

ташкент

сми

сотрудничество

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Международный мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, презентаций, видеомостов по актуальным вопросам.ВозможностиПакет по проведению мероприятия в пресс-центре Sputnik Узбекистан включает: анонсирование события и информационное сопровождение на сайте Sputnik и в социальных сетях агентства на русском и узбекском языках, приглашение журналистов, предоставление зала вместимостью до 25 человек, цифровая фотосъемка и видеозапись.Адрес:Ташкентулица Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508Тел.: +998 71 205-82-28info@sputniknews-uz.comoffice@sputniknews-uz.comПо вопросам организации и проведения пресс-мероприятий можно обратиться к продюсеру пресс-центра Алишеру Акимбаеву по тел.: +998 97 190-71-78 либо на электронный адрес a.akimbaev@sputniknews.com.

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Sputnik Узбекистан

пресс-центр sputnik узбекистан условия возможности мероприятия