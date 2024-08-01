https://uz.sputniknews.ru/20240801/informatsiya-o-press-tsentre-sputnik-uzbekistan-45007829.html
Информация о пресс-центре Sputnik Узбекистан
Информация о пресс-центре Sputnik Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Международный мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан приглашает к сотрудничеству и оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, презентаций, видеомостов по актуальным вопросам
2024-08-01T12:19+0500
2024-08-01T12:19+0500
2024-08-01T12:47+0500
пресс-центр
sputnik
узбекистан
условия работы
журналисты
ташкент
сми
сотрудничество
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Международный мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, презентаций, видеомостов по актуальным вопросам.ВозможностиПакет по проведению мероприятия в пресс-центре Sputnik Узбекистан включает: анонсирование события и информационное сопровождение на сайте Sputnik и в социальных сетях агентства на русском и узбекском языках, приглашение журналистов, предоставление зала вместимостью до 25 человек, цифровая фотосъемка и видеозапись.Адрес:Ташкентулица Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508Тел.: +998 71 205-82-28info@sputniknews-uz.comoffice@sputniknews-uz.comПо вопросам организации и проведения пресс-мероприятий можно обратиться к продюсеру пресс-центра Алишеру Акимбаеву по тел.: +998 97 190-71-78 либо на электронный адрес a.akimbaev@sputniknews.com.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
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2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пресс-центр sputnik узбекистан условия возможности мероприятия
пресс-центр sputnik узбекистан условия возможности мероприятия
Информация о пресс-центре Sputnik Узбекистан
12:19 01.08.2024 (обновлено: 12:47 01.08.2024)
Международный мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан приглашает к сотрудничеству.
Международный мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, презентаций, видеомостов по актуальным вопросам.
Современная площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, позволяет проводить мероприятия различных форматов, с подключением спикеров и журналистов из любой точки мира с помощью видеоконференцсвязи.
Все мероприятия могут выводиться в онлайн-трансляцию на сайт Sputnik Узбекистан и социальные сети.
Видеозапись мероприятий осуществляется профессиональными камерами с разрешением высокой четкости.
На мероприятии проводится профессиональная фотосъемка.
Для журналистов и гостей пресс-центра предоставляется высокоскоростной Wi-Fi.
Имеется отдельная комната для спикеров.
Пакет по проведению мероприятия в пресс-центре Sputnik Узбекистан включает: анонсирование события и информационное сопровождение на сайте Sputnik и в социальных сетях агентства на русском и узбекском языках, приглашение журналистов, предоставление зала вместимостью до 25 человек, цифровая фотосъемка и видеозапись.
Адрес:
Ташкент
улица Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508
Тел.: +998 71 205-82-28
По вопросам организации и проведения пресс-мероприятий можно обратиться к продюсеру пресс-центра Алишеру Акимбаеву по тел.: +998 97 190-71-78 либо на электронный адрес a.akimbaev@sputniknews.com.