https://uz.sputniknews.ru/20240801/parij-2024-uzbekistan-boks-pobeda-45006845.html

Париж-2024: Еще два боксера из Узбекистана успешно дебютировали на Олимпийских играх

Париж-2024: Еще два боксера из Узбекистана успешно дебютировали на Олимпийских играх

Sputnik Узбекистан

Асадхуджа Муйдинхуджаев и Абдумалик Халоков одолели соперников и вышли в четвертьфинал Олимпиады

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев и Абдумалик Халоков успешно дебютировали на Олимпийских играх в Париже, сообщает НОК. В 1/8 финала в весовой категории до 71 килограмма Муйдинхуджаев встретился с египтянином Омаром Эль-Авади. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Муйдинхуджаева — 5:0. Теперь 3 августа Муйдинхуджаев проведет бой за полуфинальную путевку с победителем пары Макан Траоре (Франция) / Николаи Тертерян (Дания). С победой в первом бою на Олимпийских играх в Париже Асадхуджу Муйдинхуджаева поздравил министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов. Узбекистанец является действующим чемпионом мира: золото 23-летний боксер завоевал на домашнем турнире в Ташкенте. Также Муйдинхуджаев — бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года. Столь же успешно стартовал на олимпиаде знаменосец делегации Узбекистана Абдумалик Халоков (-57кг). Единогласным решением судей он одержал победу со счетом 5:0 и выполнил фирменное сальто назад. 24-летний Халоков является чемпионом мира 2023 года и серебряным призером ЧМ-2021. Кроме того, он выигрывал золото чемпионата Азии-2022 и юношеские Олимпийские игры-2018.В первый день августа на Олимпийских играх Париж-2024 узбекские спортсмены будут защищать честь страны на соревнованиях по академической гребле, боксу и дзюдо.

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