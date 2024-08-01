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https://uz.sputniknews.ru/20240801/parij-2024-uzbekistan-boks-pobeda-45006845.html
Париж-2024: Еще два боксера из Узбекистана успешно дебютировали на Олимпийских играх
Париж-2024: Еще два боксера из Узбекистана успешно дебютировали на Олимпийских играх
Sputnik Узбекистан
Асадхуджа Муйдинхуджаев и Абдумалик Халоков одолели соперников и вышли в четвертьфинал Олимпиады
2024-08-01T11:14+0500
2024-08-01T13:47+0500
спорт
олимпийские игры
париж
узбекистан
бокс
победа
фото
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев и Абдумалик Халоков успешно дебютировали на Олимпийских играх в Париже, сообщает НОК. В 1/8 финала в весовой категории до 71 килограмма Муйдинхуджаев встретился с египтянином Омаром Эль-Авади. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Муйдинхуджаева — 5:0. Теперь 3 августа Муйдинхуджаев проведет бой за полуфинальную путевку с победителем пары Макан Траоре (Франция) / Николаи Тертерян (Дания). С победой в первом бою на Олимпийских играх в Париже Асадхуджу Муйдинхуджаева поздравил министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов. Узбекистанец является действующим чемпионом мира: золото 23-летний боксер завоевал на домашнем турнире в Ташкенте. Также Муйдинхуджаев — бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года. Столь же успешно стартовал на олимпиаде знаменосец делегации Узбекистана Абдумалик Халоков (-57кг). Единогласным решением судей он одержал победу со счетом 5:0 и выполнил фирменное сальто назад. 24-летний Халоков является чемпионом мира 2023 года и серебряным призером ЧМ-2021. Кроме того, он выигрывал золото чемпионата Азии-2022 и юношеские Олимпийские игры-2018.В первый день августа на Олимпийских играх Париж-2024 узбекские спортсмены будут защищать честь страны на соревнованиях по академической гребле, боксу и дзюдо.
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париж 2024 боксеры узбекистан
париж 2024 боксеры узбекистан

Париж-2024: Еще два боксера из Узбекистана успешно дебютировали на Олимпийских играх

11:14 01.08.2024 (обновлено: 13:47 01.08.2024)
© НОКЕщё один узбекский мастер кожаных перчаток Асадхуджа Муйдинхуджаев провел бой против представителя Египта и одержал уверенную победу.
Ещё один узбекский мастер кожаных перчаток Асадхуджа Муйдинхуджаев провел бой против представителя Египта и одержал уверенную победу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2024
© НОК
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Асадхуджа Муйдинхуджаев и Абдумалик Халоков одолели соперников и вышли в четвертьфинал Олимпиады.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев и Абдумалик Халоков успешно дебютировали на Олимпийских играх в Париже, сообщает НОК.
В 1/8 финала в весовой категории до 71 килограмма Муйдинхуджаев встретился с египтянином Омаром Эль-Авади. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Муйдинхуджаева — 5:0.

"Наш соотечественник провел бой с представителем Египта Омаром Эль-Авади и своим мастерством, одолел соперника, обеспечив себе выход в четвертьфинал", — говорится в сообщении.

© НОК
Ещё один узбекский мастер кожаных перчаток Асадхуджа Муйдинхуджаев провел бой против представителя Египта и одержал уверенную победу. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Ещё один узбекский мастер кожаных перчаток Асадхуджа Муйдинхуджаев провел бой против представителя Египта и одержал уверенную победу. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Ещё один узбекский мастер кожаных перчаток Асадхуджа Муйдинхуджаев провел бой против представителя Египта и одержал уверенную победу. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Ещё один узбекский мастер кожаных перчаток Асадхуджа Муйдинхуджаев провел бой против представителя Египта и одержал уверенную победу. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
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© НОК
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© НОК
3/4
© НОК
4/4
© НОК
Теперь 3 августа Муйдинхуджаев проведет бой за полуфинальную путевку с победителем пары Макан Траоре (Франция) / Николаи Тертерян (Дания).
С победой в первом бою на Олимпийских играх в Париже Асадхуджу Муйдинхуджаева поздравил министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов.
Узбекистанец является действующим чемпионом мира: золото 23-летний боксер завоевал на домашнем турнире в Ташкенте. Также Муйдинхуджаев — бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года.
Столь же успешно стартовал на олимпиаде знаменосец делегации Узбекистана Абдумалик Халоков (-57кг). Единогласным решением судей он одержал победу со счетом 5:0 и выполнил фирменное сальто назад.
"Халоков вступил в бой со второго круга и вышел на ринг с Набилем Ибрагимом из Швеции. Наш соотечественник не оставил никаких шансов шведу и пробился в четвертьфинал. Теперь же, за выход в полуфинал ему необходимо будет одолеть победителя пары Махмуд Сабирхан (Казахстан) / Хосе Куилес (Испания)", — говорится в сообщении.
© НОК
Представитель сборной Узбекистана по боксу Абдумалик Халоков (-57 кг) свой первый бой завершил с успехом. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Представитель сборной Узбекистана по боксу Абдумалик Халоков (-57 кг) свой первый бой завершил с успехом. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Представитель сборной Узбекистана по боксу Абдумалик Халоков (-57 кг) свой первый бой завершил с успехом. - Sputnik Узбекистан
3/4
© НОК
© НОК
Представитель сборной Узбекистана по боксу Абдумалик Халоков (-57 кг) свой первый бой завершил с успехом. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
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© НОК
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© НОК
3/4
© НОК
4/4
© НОК
24-летний Халоков является чемпионом мира 2023 года и серебряным призером ЧМ-2021. Кроме того, он выигрывал золото чемпионата Азии-2022 и юношеские Олимпийские игры-2018.
В первый день августа на Олимпийских играх Париж-2024 узбекские спортсмены будут защищать честь страны на соревнованиях по академической гребле, боксу и дзюдо.
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