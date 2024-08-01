https://uz.sputniknews.ru/20240801/uzbekistan-plov-portsiya-sena-regiony-45010704.html
Средняя цена одной порции плова в Узбекистане — инфографика
Средняя цена одной порции плова в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В июле 2024-го стоимость самого популярного у узбекистанцев и гостей страны блюда в разных регионах республики варьировалась от 30 400 до 20 000 тыс. сумов
2024-08-01T14:30+0500
2024-08-01T14:30+0500
2024-08-01T14:30+0500
инфографика
узбекистан
плов
индекс плова
ташкент
бухарская область
наманганская область
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Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. Благодаря ему можно увидеть диапазон цен за одну порцию блюда в разных регионах Узбекистана. В июле 2024 года дороже всего плов стоил в Ташкенте — 30 400 сумов за порцию.На втором месте с небольшой разницей в цене (29 000 сумов за порцию) — Бухарская область. Самая бюджетная цена порции плова была в Наманганской области — 20 000 сумов. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
ташкент
бухарская область
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узбекистан плов порция стоимость регионы
узбекистан плов порция стоимость регионы
Средняя цена одной порции плова в Узбекистане — инфографика
В июле 2024-го стоимость самого популярного у узбекистанцев и гостей страны блюда в разных регионах республики варьировалась от 30 400 до 20 000 тыс. сумов.
Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. Благодаря ему можно увидеть диапазон цен за одну порцию блюда в разных регионах Узбекистана. В июле 2024 года дороже всего плов стоил в Ташкенте — 30 400 сумов за порцию.
На втором месте с небольшой разницей в цене (29 000 сумов за порцию) — Бухарская область. Самая бюджетная цена порции плова была в Наманганской области — 20 000 сумов.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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