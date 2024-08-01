https://uz.sputniknews.ru/20240801/uzbekistan-plov-portsiya-sena-regiony-45010704.html

Средняя цена одной порции плова в Узбекистане — инфографика

Средняя цена одной порции плова в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

В июле 2024-го стоимость самого популярного у узбекистанцев и гостей страны блюда в разных регионах республики варьировалась от 30 400 до 20 000 тыс. сумов

2024-08-01T14:30+0500

2024-08-01T14:30+0500

2024-08-01T14:30+0500

инфографика

узбекистан

плов

индекс плова

ташкент

бухарская область

наманганская область

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Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. Благодаря ему можно увидеть диапазон цен за одну порцию блюда в разных регионах Узбекистана. В июле 2024 года дороже всего плов стоил в Ташкенте — 30 400 сумов за порцию.На втором месте с небольшой разницей в цене (29 000 сумов за порцию) — Бухарская область. Самая бюджетная цена порции плова была в Наманганской области — 20 000 сумов. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

бухарская область

наманганская область

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