В Узбекистане трудоустроят более одного миллиона человек – подробности
© Пресс-служба президента УзбекистанаТехнологический процесс на заводе ADM Jizzakh
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Граждане смогут получить работу в сферах услуг и торговли, сельского хозяйства и строительства.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Узбекистане до конца этого года планируют трудоустроить более 1 млн человек. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали представители министерства занятости и сокращения бедности.
© Sputnik / Sputnik/Элина БекназароваИтоги пресс-конференции министерства по борьбе с бедностью и занятости РУз
Итоги пресс-конференции министерства по борьбе с бедностью и занятости РУз
© Sputnik / Sputnik/Элина Бекназарова
В частности, 500 тыс. рабочих мест создадут на новых объектах сферы услуг и торговли, расположенных на международных автомагистралях в 68 районах республики.
Еще 197 тыс. граждан получат постоянную работу при запуске более 5 тыс. новых инвестпроектов. Также в планах обеспечить работой 670 тыс. человек в сферах сельского хозяйства и строительства.
© Sputnik / Sputnik/Элина БекназароваИтоги пресс-конференции министерства по борьбе с бедностью и занятости РУз
Итоги пресс-конференции министерства по борьбе с бедностью и занятости РУз
© Sputnik / Sputnik/Элина Бекназарова
Специалисты министерства сообщили, что активное участие в этом примут коммерческие банки и частный сектор.
"В целях обеспечения охраны труда работников в стране к настоящему времени ратифицированы 22 конвенции Международной организации труда. Две из них утвердили за последние 6 месяцев текущего года. В настоящее время мы работаем над ратификацией еще трех конвенций", — рассказала замминистра занятости и сокращения бедности Рано Турдибоева.
Кроме того, в республике за последние 6 месяцев 113 тыс. безработных прошли обучение профессиональным и предпринимательским навыкам. Этот показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также 10 тыс. человек (в 5 раз больше, чем годом ранее) обучились иностранным языкам.
© Sputnik / Sputnik/Элина БекназароваИтоги пресс-конференции министерства по борьбе с бедностью и занятости РУз
Итоги пресс-конференции министерства по борьбе с бедностью и занятости РУз
© Sputnik / Sputnik/Элина Бекназарова
Как отметили в ведомстве, уровень безработицы среди трудоспособного населения снизился с 10,5% в 2020 году до 6,8% к началу 2024 года. А уровень бедности сократился с 17% в 2021 году до 11% к началу 2024 года.
"За 6 месяцев текущего года 64 тыс. человек, желающих работать за рубежом, были легально и безопасно отправлены на работу в зарубежные страны. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отметила Турдибоева.
До конца 2024-го планируют трудоустроить за рубежом еще 90 тыс. человек. А 115 тыс. безработных пройдут обучение профессиям, деловым навыкам и иностранным языкам.