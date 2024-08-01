https://uz.sputniknews.ru/20240801/uzbekistan-trudoustroystvo-sokrascheniye-bednosti-45013519.html

В Узбекистане трудоустроят более одного миллиона человек – подробности

В Узбекистане трудоустроят более одного миллиона человек – подробности

Sputnik Узбекистан

Граждане смогут получить работу в сферах услуг и торговли, сельского хозяйства и строительства

2024-08-01T18:00+0500

2024-08-01T18:00+0500

2024-08-01T18:00+0500

эксклюзив

узбекистан

трудоустройство

занятость населения

общество

рынок труда

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Узбекистане до конца этого года планируют трудоустроить более 1 млн человек. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали представители министерства занятости и сокращения бедности. В частности, 500 тыс. рабочих мест создадут на новых объектах сферы услуг и торговли, расположенных на международных автомагистралях в 68 районах республики. Еще 197 тыс. граждан получат постоянную работу при запуске более 5 тыс. новых инвестпроектов. Также в планах обеспечить работой 670 тыс. человек в сферах сельского хозяйства и строительства. Специалисты министерства сообщили, что активное участие в этом примут коммерческие банки и частный сектор. Кроме того, в республике за последние 6 месяцев 113 тыс. безработных прошли обучение профессиональным и предпринимательским навыкам. Этот показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также 10 тыс. человек (в 5 раз больше, чем годом ранее) обучились иностранным языкам. Как отметили в ведомстве, уровень безработицы среди трудоспособного населения снизился с 10,5% в 2020 году до 6,8% к началу 2024 года. А уровень бедности сократился с 17% в 2021 году до 11% к началу 2024 года. До конца 2024-го планируют трудоустроить за рубежом еще 90 тыс. человек. А 115 тыс. безработных пройдут обучение профессиям, деловым навыкам и иностранным языкам.

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2024

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан трудоустройство работа