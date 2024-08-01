https://uz.sputniknews.ru/20240801/v-deli-poyavilsya-muzey-istorii-baburidov-45002441.html

В Дели появился музей истории Бабуридов

В Дели появился музей истории Бабуридов

Sputnik Узбекистан

Министерство культуры и туризма Индии выделило на создание музея $60 тыс.

2024-08-01T09:57+0500

2024-08-01T09:57+0500

2024-08-01T10:39+0500

культура

узбекистан

индия

музей

бабур

общество

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В столице Индии, рядом с мавзолеем Хумаюна открыли Музей всемирного наследия, посвященный истории династии Бабуридов, сообщает ИА "Дунё". Первый камень в фундамент музея был заложен в 2015 году министром культуры и туризма Индии Махешем Шармой и основателем Международного фонда Ага Ханом. За последние 10 лет вокруг мавзолея Хумаюна (усыпальницы одного из Великих Моголов) почти на 120 гектарах был разбит огромный сад. Министерство культуры Индии выделило на создание музея $60 тыс. Здесь собраны более 500 уникальных экспонатов: миниатюрные и иллюстрированные рукописи, золотые и серебряные монеты, глобусы, зеркала, ткани, оружие, военные доспехи и многое другое. Экспозиция отражает жизненный путь Хумаюна. "Создание этого музея очень важно не только для народа Индии, но и для всех, интересующихся изучением истории эпохи Бабуридов, в том числе для народа Узбекистана. Потому что Захириддин Мухаммад Бабур, основатель династии, родился и вырос на узбекской земле. Мы любим и уважаем историю. Бабур основал в Индии великое государство, оставил после себя величественные архитектурные сооружения, огромное историческое, научное и культурное наследие", — подчеркнул управляющий директор малайзийской бизнес-консалтинговой компании Хамдан Абдул Маджид.

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