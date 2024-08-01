В Дели появился музей истории Бабуридов
09:57 01.08.2024 (обновлено: 10:39 01.08.2024)
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAINМавзолей Хумаюна в Дели.
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAIN
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Министерство культуры Индии выделило на создание музея $60 тыс.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В столице Индии, рядом с мавзолеем Хумаюна открыли Музей всемирного наследия, посвященный истории династии Бабуридов, сообщает ИА "Дунё".
Первый камень в фундамент музея был заложен в 2015 году министром культуры и туризма Индии Махешем Шармой и основателем Международного фонда Ага Ханом.
За последние 10 лет вокруг мавзолея Хумаюна (усыпальницы одного из Великих Моголов) почти на 120 гектарах был разбит огромный сад.
"В саду, где сегодня расположен музей, находятся более 60 исторических памятников эпохи Бабуридов. Они были собраны на огромной территории на протяжении последних 25 лет историками и археологами при поддержке мецената Ага Хана и ряда зарубежных благотворительных организаций", — говорится в сообщении.
Министерство культуры Индии выделило на создание музея $60 тыс.
"Целью создания этого музея…является демонстрация миру наследия Темуридов и их достижений в области архитектуры. Музей является кульминацией почти 25-летних исследований и исторических находок Фонда культуры Ага Хана, включая реставрацию и сохранение 60 уникальных памятников. Мы готовы продолжить такую работу в Самарканде и Бухаре, на родине Бабуридов", — рассказал архитектор, сотрудник Фонда культуры Ага Хана, директор музея Ратиш Нанда.
Здесь собраны более 500 уникальных экспонатов: миниатюрные и иллюстрированные рукописи, золотые и серебряные монеты, глобусы, зеркала, ткани, оружие, военные доспехи и многое другое. Экспозиция отражает жизненный путь Хумаюна.
"Создание этого музея очень важно не только для народа Индии, но и для всех, интересующихся изучением истории эпохи Бабуридов, в том числе для народа Узбекистана. Потому что Захириддин Мухаммад Бабур, основатель династии, родился и вырос на узбекской земле. Мы любим и уважаем историю. Бабур основал в Индии великое государство, оставил после себя величественные архитектурные сооружения, огромное историческое, научное и культурное наследие", — подчеркнул управляющий директор малайзийской бизнес-консалтинговой компании Хамдан Абдул Маджид.