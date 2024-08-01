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Все пять партий в Узбекистане начали сбор подписей для парламентских выборов
Все пять партий в Узбекистане начали сбор подписей для парламентских выборов
Sputnik Узбекистан
Уполномоченным представителям каждой из политических партий выдали подписные листы, удостоверения о регистрации и мандаты
2024-08-01T13:24+0500
2024-08-01T13:24+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Все пять зарегистрированных в Узбекистане политических партий начали сбор подписей для участия в парламентских выборах в октябре, сообщает пресс-служба ЦИК РУз. Для участия в выборах каждая партия должна собрать не менее 40 тыс. подписей избирателей. В одном административно-территориальном образовании (Республика Каракалпакстан, область, город Ташкент) политическая партия может собрать не более 8% подписей от 40 тыс. избирателей. В ЦИК пояснили, что в соответствии с избирательным кодексом Узбекистана, политическая партия, выдвинувшая кандидатов, вправе назначить уполномоченного представителя для участия в заседаниях ЦИК, сдаче документов, проверке правильности составления подписных листов, подсчете голосов на избирательном участке. Исходя из этого, руководители действующих в республике политических партий назначили своих уполномоченных представителей и обратились в ЦИК для их регистрации, что было впервые осуществлено через информационную систему "E-saylov". Процесс регистрации Центральной избирательной комиссией проводился также посредством информационной системы "E-saylov", через которую уполномоченным представителям передали их мандаты в электронной форме. Напомним, что в Узбекистане действуют пять политических партий: Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия, Социал-демократическая партия "Адолат", Демократическая партия "Миллий тикланиш", Народно-демократическая партия и Экологическая партия. Очередные парламентские выборы пройдут в республике 27 октября, избирательная кампания стартовала 26 июля. Впервые парламентские выборы будут проходить на основе смешанной, то есть мажоритарно-пропорциональной избирательной системы. В соответствии с ней, избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов нижней палаты парламента будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе, остальные 75 — по пропорциональной (на основе голосов, отданных политическим партиям). Предыдущие парламентские выборы прошли в республике в 2019 году.
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узбекистан парламентские выборы политические партии
узбекистан парламентские выборы политические партии
Все пять партий в Узбекистане начали сбор подписей для парламентских выборов
Уполномоченным представителям каждой из политических партий выдали подписные листы, удостоверения о регистрации и мандаты.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Все пять зарегистрированных в Узбекистане политических партий начали сбор подписей для участия в парламентских выборах в октябре, сообщает
пресс-служба ЦИК РУз.
Для участия в выборах каждая партия должна собрать не менее 40 тыс. подписей избирателей.
В одном административно-территориальном образовании (Республика Каракалпакстан, область, город Ташкент) политическая партия может собрать не более 8% подписей от 40 тыс. избирателей.
В ЦИК пояснили, что в соответствии с избирательным кодексом Узбекистана, политическая партия, выдвинувшая кандидатов, вправе назначить уполномоченного представителя для участия в заседаниях ЦИК, сдаче документов, проверке правильности составления подписных листов, подсчете голосов на избирательном участке.
Исходя из этого, руководители действующих в республике политических партий назначили своих уполномоченных представителей и обратились в ЦИК для их регистрации, что было впервые осуществлено через информационную систему "E-saylov".
Процесс регистрации Центральной избирательной комиссией проводился также посредством информационной системы "E-saylov", через которую уполномоченным представителям передали их мандаты в электронной форме.
"В этот же день уполномоченным представителям переданы подписные листы установленного образца для сбора подписей избирателей, поддерживающих участие политических партий в выборах", — добавили в пресс-службе ЦИК.
Напомним, что в Узбекистане действуют пять политических партий: Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия, Социал-демократическая партия "Адолат", Демократическая партия "Миллий тикланиш", Народно-демократическая партия и Экологическая партия.
Очередные парламентские выборы пройдут в республике 27 октября, избирательная кампания стартовала 26 июля. Впервые парламентские выборы будут проходить на основе смешанной, то есть мажоритарно-пропорциональной избирательной системы.
В соответствии с ней, избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов нижней палаты парламента будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе, остальные 75 — по пропорциональной (на основе голосов, отданных политическим партиям).
Предыдущие парламентские выборы прошли в республике в 2019 году.