https://uz.sputniknews.ru/20240802/komu-vredno-pit-kvas-45022177.html

Диетолог: Кому вредно пить квас

Диетолог: Кому вредно пить квас

Sputnik Узбекистан

Квас содержит полезные бифидо- и лактобактерии, однако некоторым людям лучше отказаться от употребления этого напитка

2024-08-02T22:06+0500

2024-08-02T22:06+0500

2024-08-02T22:06+0500

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Квас не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам, а также страдающим сахарным диабетом второго типа, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонину Стародубову.По словам специалиста, калорийность кваса составляет в среднем 27-30 ккал на 100 граммов напитка и представлена в основном простыми углеводами – сахарами, содержание которых в квасе составляет в среднем 5-6%. Кроме того, в состав большинства рецептур кваса промышленного производства в целях увеличения сроков хранения продукта вводится достаточно большое количество сахара и углекислый газ.Несмотря на то, что помимо сахаров в квасе, приготовленном по традиционному рецепту, содержатся необходимые витамины группы B, ферменты, минеральные вещества, употреблять его следует в ограниченном количестве, отдавая предпочтение сортам с наиболее низким содержанием сахара.В заключение она добавила, что в случае непереносимости от употребления кваса лучше отказаться, а окрошку заправить кефиром или другим кисломолочным продуктом пониженной жирности, например, айраном, таном или пахтой.

https://uz.sputniknews.ru/20240801/v-chem-opasnost-nedosypa-45010926.html

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