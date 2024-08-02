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Диетолог: Кому вредно пить квас
Диетолог: Кому вредно пить квас
Sputnik Узбекистан
Квас содержит полезные бифидо- и лактобактерии, однако некоторым людям лучше отказаться от употребления этого напитка
2024-08-02T22:06+0500
2024-08-02T22:06+0500
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квас
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Квас не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам, а также страдающим сахарным диабетом второго типа, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонину Стародубову.По словам специалиста, калорийность кваса составляет в среднем 27-30 ккал на 100 граммов напитка и представлена в основном простыми углеводами – сахарами, содержание которых в квасе составляет в среднем 5-6%. Кроме того, в состав большинства рецептур кваса промышленного производства в целях увеличения сроков хранения продукта вводится достаточно большое количество сахара и углекислый газ.Несмотря на то, что помимо сахаров в квасе, приготовленном по традиционному рецепту, содержатся необходимые витамины группы B, ферменты, минеральные вещества, употреблять его следует в ограниченном количестве, отдавая предпочтение сортам с наиболее низким содержанием сахара.В заключение она добавила, что в случае непереносимости от употребления кваса лучше отказаться, а окрошку заправить кефиром или другим кисломолочным продуктом пониженной жирности, например, айраном, таном или пахтой.
https://uz.sputniknews.ru/20240801/v-chem-opasnost-nedosypa-45010926.html
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диетолог квас вред
диетолог квас вред

Диетолог: Кому вредно пить квас

22:06 02.08.2024
CC BY-SA 2.0 / monsieuricon / KvasКвас
Квас - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
CC BY-SA 2.0 / monsieuricon / Kvas
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Квас содержит полезные бифидо- и лактобактерии, однако некоторым людям лучше отказаться от употребления этого напитка.
Квас не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам, а также страдающим сахарным диабетом второго типа, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонину Стародубову.
"Квас обладает сладко-кислым вкусом из-за содержания простых сахаров и органических кислот – молочной и уксусной. В результате брожения образуется также углекислый газ и этиловый спирт — алкоголь, содержание которого в дрожжевом сорте кваса колеблется от 0,7% до 1,2%. Это необходимо учитывать и желательно не включать продукт в питание детей, беременных и кормящих женщин, а также людей, занятых на работах, требующих повышенного внимания", — объяснила она.
По словам специалиста, калорийность кваса составляет в среднем 27-30 ккал на 100 граммов напитка и представлена в основном простыми углеводами – сахарами, содержание которых в квасе составляет в среднем 5-6%. Кроме того, в состав большинства рецептур кваса промышленного производства в целях увеличения сроков хранения продукта вводится достаточно большое количество сахара и углекислый газ.

"Такой квас является сладким газированным напитком, потребление которых следует ограничить, поскольку избыточное потребление сахара способствует развитию ожирения и связанных с ним заболеваний", — предупредила врач.

Несмотря на то, что помимо сахаров в квасе, приготовленном по традиционному рецепту, содержатся необходимые витамины группы B, ферменты, минеральные вещества, употреблять его следует в ограниченном количестве, отдавая предпочтение сортам с наиболее низким содержанием сахара.
"Квас не рекомендуется включать в ежедневный рацион людям, страдающим хроническими заболеваниями, такими, например, как сахарный диабет второго типа, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, и так далее. Кроме того, для некоторых людей характерна индивидуальная непереносимость напитка и при употреблении кваса или блюд, в состав которых входит квас, например, окрошки, могут возникать диспепсические явления: повышенное газообразование, вздутие, нарушения стула, боли в животе", — отметила Стародубова.
В заключение она добавила, что в случае непереносимости от употребления кваса лучше отказаться, а окрошку заправить кефиром или другим кисломолочным продуктом пониженной жирности, например, айраном, таном или пахтой.
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