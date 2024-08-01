https://uz.sputniknews.ru/20240801/v-chem-opasnost-nedosypa-45010926.html
В чем опасность недосыпа
В чем опасность недосыпа
Sputnik Узбекистан
По словам главы Минздрава РФ, недостаток сна может снижать когнитивные функции и производительность труда на 40%
2024-08-01T22:04+0500
2024-08-01T22:04+0500
2024-08-01T22:04+0500
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Недосып грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на форуме "Здоровое общество". Об этом сообщает РИА Новости.Также, по его данным, недостаток сна может снижать когнитивные функции и производительность труда на 40%Кроме того, у людей, которые спят менее пяти часов в сутки, на 50% выше вероятность развития ожирения, добавил министр.Вместе с тем, по словам Мурашко, влияние на здоровье также оказывает и хронический стресс — он может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40-60%.
https://uz.sputniknews.ru/20240731/sol-izbytok-vrach-mneniye-44999709.html
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недосып опасность снижение производительность труда
недосып опасность снижение производительность труда
В чем опасность недосыпа
По словам главы Минздрава РФ, недостаток сна может снижать когнитивные функции и производительность труда на 40%.
Недосып грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на форуме "Здоровое общество". Об этом сообщает РИА Новости.
"Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти", — отметил он.
Также, по его данным, недостаток сна может снижать когнитивные функции и производительность труда на 40%
Кроме того, у людей, которые спят менее пяти часов в сутки, на 50% выше вероятность развития ожирения, добавил министр.
Вместе с тем, по словам Мурашко, влияние на здоровье также оказывает и хронический стресс — он может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40-60%.