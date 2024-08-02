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https://uz.sputniknews.ru/20240802/parij-2024-uzbekistan-medali-45016374.html
Париж-2024: дзюдоист из Узбекистана завоевал бронзовую медаль
Париж-2024: дзюдоист из Узбекистана завоевал бронзовую медаль
Sputnik Узбекистан
В настоящее время в копилке республики — одна золотая и одна бронзовая награды
2024-08-02T09:50+0500
2024-08-02T10:28+0500
спорт
узбекистан
олимпиада
париж
медали
дзюдо
бокс
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана по дзюдо Музаффарбек Турабоев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба НОК. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 100 кг, одолел испанского соперника Николоза Шеразадишвили в борьбе за третье место. Также еще одну медаль Узбекистану обеспечил выход узбекского боксера Лазизбека Мулложонова в полуфинал Олимпиады. Призер чемпионата мира по боксу (-92 кг) в четвертьфинале одолел финалиста ЧМ 2021 года бразильца Кено Мачадо. Сегодня, в седьмой день Олимпиады в Париже, девять узбекистанцев выступят в четырех видах спорта. К соревнованиям приступают узбекские легкоатлеты. Спортсменов ждут состязания по дзюдо, легкой атлетике, стрельбе из лука, боксу.
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париж-2024 дзюдоист узбекистана бронза медаль
париж-2024 дзюдоист узбекистана бронза медаль

Париж-2024: дзюдоист из Узбекистана завоевал бронзовую медаль

09:50 02.08.2024 (обновлено: 10:28 02.08.2024)
© НОК Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
 Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024! - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
© НОК
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В настоящее время в копилке республики — одна золотая и одна бронзовая награды.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана по дзюдо Музаффарбек Турабоев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба НОК.
© НОК Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
 Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024! - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
© НОК
Спортсмен, выступающий в весовой категории до 100 кг, одолел испанского соперника Николоза Шеразадишвили в борьбе за третье место.
© НОК Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
 Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024! - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
© НОК
"Таким образом, в копилке делегации Узбекистана пока к этому моменту 1 золотая и 1 бронзовая медали", — говорится в сообщении.
Также еще одну медаль Узбекистану обеспечил выход узбекского боксера Лазизбека Мулложонова в полуфинал Олимпиады.
© НОКЛазизбек Мулложонов обеспечил себе медаль Париж-2024!
Лазизбек Мулложонов обеспечил себе медаль Париж-2024! - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Лазизбек Мулложонов обеспечил себе медаль Париж-2024!
© НОК
Призер чемпионата мира по боксу (-92 кг) в четвертьфинале одолел финалиста ЧМ 2021 года бразильца Кено Мачадо.
© НОКЛазизбек Мулложонов обеспечил себе медаль Париж-2024!
Лазизбек Мулложонов обеспечил себе медаль Париж-2024! - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Лазизбек Мулложонов обеспечил себе медаль Париж-2024!
© НОК
"Участники 1/2 финала обеспечивают себе как минимум бронзовую медаль", — пояснили в пресс-службе НОК.
Сегодня, в седьмой день Олимпиады в Париже, девять узбекистанцев выступят в четырех видах спорта. К соревнованиям приступают узбекские легкоатлеты. Спортсменов ждут состязания по дзюдо, легкой атлетике, стрельбе из лука, боксу.
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