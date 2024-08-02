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Париж-2024: дзюдоист из Узбекистана завоевал бронзовую медаль

Париж-2024: дзюдоист из Узбекистана завоевал бронзовую медаль

Sputnik Узбекистан

В настоящее время в копилке республики — одна золотая и одна бронзовая награды

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спорт

узбекистан

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париж

медали

дзюдо

бокс

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана по дзюдо Музаффарбек Турабоев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба НОК. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 100 кг, одолел испанского соперника Николоза Шеразадишвили в борьбе за третье место. Также еще одну медаль Узбекистану обеспечил выход узбекского боксера Лазизбека Мулложонова в полуфинал Олимпиады. Призер чемпионата мира по боксу (-92 кг) в четвертьфинале одолел финалиста ЧМ 2021 года бразильца Кено Мачадо. Сегодня, в седьмой день Олимпиады в Париже, девять узбекистанцев выступят в четырех видах спорта. К соревнованиям приступают узбекские легкоатлеты. Спортсменов ждут состязания по дзюдо, легкой атлетике, стрельбе из лука, боксу.

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париж-2024 дзюдоист узбекистана бронза медаль