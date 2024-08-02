https://uz.sputniknews.ru/20240802/uzbekistan-eksport-rossiya-45020099.html
Центробанк РУз: во второй половине 2024 года Узбекистан сохранит стабильный экспорт в РФ
Центробанк РУз: во второй половине 2024 года Узбекистан сохранит стабильный экспорт в РФ
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По оценке регулятора, более 50% поставляемых на российский рынок узбекских товаров составляет текстильная продукция.
2024-08-02T12:04+0500
2024-08-02T12:04+0500
2024-08-02T12:37+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Во второй половине 2024-го Узбекистан сохранит стабильный экспорт в страны — основные торговые партнеры, в частности, в Россию, говорится в материалах Центробанка республики. По данным регулятора, в январе — июне этого года основными торговыми партнерами страны оставались Китай, Россия, Казахстан и Турция, на долю которых приходится почти 80% узбекистанского экспорта. В Центробанке также добавили, что в первом полугодии экспорт товаров и услуг из Узбекистана в Россию увеличился на 32,3%, в том числе поставки фруктов и овощей – на 11%.По оценке регулятора, более 50% поставляемых на российский рынок узбекистанских товаров — это текстильная продукция.
https://uz.sputniknews.ru/20240723/rossiya-shans-stat-pervyy-torgovyy-partner-uzbekistan-44906934.html
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центробанк узбекистан экспорт рф
центробанк узбекистан экспорт рф
Центробанк РУз: во второй половине 2024 года Узбекистан сохранит стабильный экспорт в РФ
12:04 02.08.2024 (обновлено: 12:37 02.08.2024)
По оценке регулятора, более 50% поставляемых на российский рынок узбекских товаров составляет текстильная продукция.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Во второй половине 2024-го Узбекистан сохранит стабильный экспорт в страны — основные торговые партнеры, в частности, в Россию, говорится в материалах Центробанка республики.
По данным регулятора, в январе — июне этого года основными торговыми партнерами страны оставались Китай, Россия, Казахстан и Турция, на долю которых приходится почти 80% узбекистанского экспорта.
"Анализ ежемесячной деловой активности в ключевых торговых партнерах и незолотого экспорта Узбекистана показывает… что темпы экспорта из Узбекистана в эти страны будут стабильными во втором полугодии", — сообщается на сайте регулятора.
В Центробанке также добавили, что в первом полугодии экспорт товаров и услуг из Узбекистана в Россию увеличился на 32,3%, в том числе поставки фруктов и овощей – на 11%.
По оценке регулятора, более 50% поставляемых на российский рынок узбекистанских товаров — это текстильная продукция.
"Можно считать, что снижение экспорта текстильной продукции наблюдалось за счет ценового эффекта, учитывая значительное снижение цены хлопка во II квартале", — уточнили в Центробанке.