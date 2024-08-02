https://uz.sputniknews.ru/20240802/uzbekistan-eksport-rossiya-45020099.html

Центробанк РУз: во второй половине 2024 года Узбекистан сохранит стабильный экспорт в РФ

Центробанк РУз: во второй половине 2024 года Узбекистан сохранит стабильный экспорт в РФ

Sputnik Узбекистан

По оценке регулятора, более 50% поставляемых на российский рынок узбекских товаров составляет текстильная продукция.

2024-08-02T12:04+0500

2024-08-02T12:04+0500

2024-08-02T12:37+0500

узбекистан

экспорт

россия

цб

торговля

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1c/25720676_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_95b629c1bf34e27bfcc8dc1948d2e0ad.jpg

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Во второй половине 2024-го Узбекистан сохранит стабильный экспорт в страны — основные торговые партнеры, в частности, в Россию, говорится в материалах Центробанка республики. По данным регулятора, в январе — июне этого года основными торговыми партнерами страны оставались Китай, Россия, Казахстан и Турция, на долю которых приходится почти 80% узбекистанского экспорта. В Центробанке также добавили, что в первом полугодии экспорт товаров и услуг из Узбекистана в Россию увеличился на 32,3%, в том числе поставки фруктов и овощей – на 11%.По оценке регулятора, более 50% поставляемых на российский рынок узбекистанских товаров — это текстильная продукция.

https://uz.sputniknews.ru/20240723/rossiya-shans-stat-pervyy-torgovyy-partner-uzbekistan-44906934.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

центробанк узбекистан экспорт рф