https://uz.sputniknews.ru/20240802/uzbekistan-kazaxstan-ukrepleniye-otnosheniya-45021948.html

Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения

Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения

Sputnik Узбекистан

Эксперты в Ташкенте и Астане в ходе видеомоста расскажут, почему узбекско-казахский тандем – это жизненная необходимость

2024-08-02T14:20+0500

2024-08-02T14:20+0500

2024-08-02T14:34+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

казахстан

мнение эксперта

отношения

ташкент

астана

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 5 августа в 11.00 (время ташкентское) пройдет видеомост Ташкент — Астана на тему: " Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения".На 7 августа запланирован государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану. Ожидается, что он примет участие в бизнес-форуме с участием предпринимателей двух стран.В каком направлении будет развиваться сотрудничество между двумя республиками? Почему узбекско-казахский тандем – это жизненная необходимость? Об этом расскажут экспертыв Ташкенте:в Астане:

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