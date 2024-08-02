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Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения
Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения
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Эксперты в Ташкенте и Астане в ходе видеомоста расскажут, почему узбекско-казахский тандем – это жизненная необходимость
2024-08-02T14:20+0500
2024-08-02T14:20+0500
2024-08-02T14:34+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 5 августа в 11.00 (время ташкентское) пройдет видеомост Ташкент — Астана на тему: " Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения".На 7 августа запланирован государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану. Ожидается, что он примет участие в бизнес-форуме с участием предпринимателей двух стран.В каком направлении будет развиваться сотрудничество между двумя республиками? Почему узбекско-казахский тандем – это жизненная необходимость? Об этом расскажут экспертыв Ташкенте:в Астане:
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пресс-центр, sputnik, узбекистан, казахстан, мнение эксперта, отношения, ташкент, астана
пресс-центр, sputnik, узбекистан, казахстан, мнение эксперта, отношения, ташкент, астана
Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения
14:20 02.08.2024 (обновлено: 14:34 02.08.2024)
Эксперты в Ташкенте и Астане в ходе видеомоста расскажут, почему узбекско-казахский тандем – это жизненная необходимость.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 5 августа в 11.00 (время ташкентское) пройдет видеомост Ташкент — Астана на тему: " Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения".
На 7 августа запланирован государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану. Ожидается, что он примет участие в бизнес-форуме с участием предпринимателей двух стран.
В каком направлении будет развиваться сотрудничество между двумя республиками? Почему узбекско-казахский тандем – это жизненная необходимость? Об этом расскажут эксперты
старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Равшан Назаров;
директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев;
директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов.