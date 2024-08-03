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https://uz.sputniknews.ru/20240803/uzbekistan-bronza-medal-olimpiada-parij-45027140.html
Париж-2024: каким был для узбекистанцев седьмой день Олимпиады
Париж-2024: каким был для узбекистанцев седьмой день Олимпиады
Sputnik Узбекистан
В седьмой день Олимпиады в Париже девять узбекистанцев выступили в четырех видах спорта: дзюдо, легкая атлетика, стрельба из лука, бокс
2024-08-03T11:16+0500
2024-08-03T12:03+0500
узбекистан
париж
олимпиада
спорт
дзюдо
бронза
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Очередной бронзой копилку Узбекистнана пополнил Алишер Юсупов, открыв новую страницу в узбекском дзюдо, сообщает НОК.В борьбе за эту награду он провел схватку с уроженцем Японии Татцуро Саито и одержал блестящую победу.Между тем, в финал Олимпиады пробилась легкоатлетка Сафина Сайдуллаева. Она участвовала в квалификационной стадии группы В и установила показатель 1.95 метров, что стало лучшим результатом сезона для спортсменки. Теперь ей предстоит выступить в финале, который состоится 4-го августа.Другая легкоатлетка Шарифа Давронова - одна из самых молодых спортсменок делегации Узбекистана и дебютантка Олимпийских играх. 17-летняя спортсменка выступила в квалификационном этапе группы В в тройном прыжке и зафиксировала результат 13.74 м. К сожалению, этого результата не хватило, чтобы пробиться в финал.Боксерша Ситора Турдибекова уступила в четвертьфинале двукратной чемпионке мира из Китайского Тайбэя Ю Тинг Лин и покинула Олимпийские игры. А вот Баходир Жалолов обеспечил себе вторую награду Игр. Узбекистанец, выступавший в супертяжелой весовой категории в четвертьфинале одолел Теремоана Теремоану из Австралии и стал участником полуфинала, который пройдет 7 августа. На этот раз за путевку в финал Жалолов сразится с Нелвие Тиафака из Германи.Успешное выступление у еще одного узбекского боксера - Хасанбоя Дусматова, который пробился в полуфинал. В четвертьфинале Дусматов провел бой со своим потенциальным соперником казахстанцем Сакеном Бибоссиновым и победил его. Благодаря этому узбекистанец пробился в полуфинал и обеспечил себе медаль Олимпиады. Самый молодой представитель сборной Узбекистана по боксу Турабек Хабибуллаев (-80 кг) во второй раз поднялся на ринг в рамках Олимпиады. На этот раз он провел бой с двукратным Олимпийским чемпионом из Кубы Арленом Лопесом. К сожалению, 20-летний боксер уступил Лопесу и завершил свое участие на Олимпийских играх. Сегодня, в восьмой день, в соревнованиях будут участвовать представители велоспорта. Стоит отметить, что в составе сборной произошли изменения - вместо Дмитрия Бочарова был зарегистрирован Никита Цветков, физическое состояние которого уже лучше.Спортсменов ждут состязания по академической гребле, дзюдо, боксу и велоспорту.
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узбекистан седьмой день олимпиада париж дзюдо легкая атлетика стрельба из лука бокс
узбекистан седьмой день олимпиада париж дзюдо легкая атлетика стрельба из лука бокс

Париж-2024: каким был для узбекистанцев седьмой день Олимпиады

11:16 03.08.2024 (обновлено: 12:03 03.08.2024)
© НОК УзбекистанаСедьмой день Олимпиады: как выступили узбекистанцы
Седьмой день Олимпиады: как выступили узбекистанцы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2024
© НОК Узбекистана
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В седьмой день Олимпиады в Париже девять узбекистанцев выступили в четырех видах спорта: дзюдо, легкая атлетика, стрельба из лука, бокс.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Очередной бронзой копилку Узбекистнана пополнил Алишер Юсупов, открыв новую страницу в узбекском дзюдо, сообщает НОК.
В борьбе за эту награду он провел схватку с уроженцем Японии Татцуро Саито и одержал блестящую победу.
© НОК УзбекистанаАлишер Юсупов
Седьмой день Олимпиады: как выступили узбекистанцы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2024
Алишер Юсупов
© НОК Узбекистана
Между тем, в финал Олимпиады пробилась легкоатлетка Сафина Сайдуллаева. Она участвовала в квалификационной стадии группы В и установила показатель 1.95 метров, что стало лучшим результатом сезона для спортсменки. Теперь ей предстоит выступить в финале, который состоится 4-го августа.
© НОК УзбекистанаСафина Сайдуллаева
Седьмой день Олимпиады: как выступили узбекистанцы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2024
Сафина Сайдуллаева
© НОК Узбекистана
Другая легкоатлетка Шарифа Давронова - одна из самых молодых спортсменок делегации Узбекистана и дебютантка Олимпийских играх. 17-летняя спортсменка выступила в квалификационном этапе группы В в тройном прыжке и зафиксировала результат 13.74 м. К сожалению, этого результата не хватило, чтобы пробиться в финал.
© НОК УзбекистанаШарифа Давронова
Седьмой день Олимпиады: как выступили узбекистанцы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2024
Шарифа Давронова
© НОК Узбекистана
Боксерша Ситора Турдибекова уступила в четвертьфинале двукратной чемпионке мира из Китайского Тайбэя Ю Тинг Лин и покинула Олимпийские игры.
© НОК УзбекистанаСитора Турдибекова
Седьмой день Олимпиады: как выступили узбекистанцы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2024
Ситора Турдибекова
© НОК Узбекистана
А вот Баходир Жалолов обеспечил себе вторую награду Игр. Узбекистанец, выступавший в супертяжелой весовой категории в четвертьфинале одолел Теремоана Теремоану из Австралии и стал участником полуфинала, который пройдет 7 августа. На этот раз за путевку в финал Жалолов сразится с Нелвие Тиафака из Германи.
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов
Седьмой день Олимпиады: как выступили узбекистанцы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2024
Баходир Жалолов
© НОК Узбекистана
Успешное выступление у еще одного узбекского боксера - Хасанбоя Дусматова, который пробился в полуфинал. В четвертьфинале Дусматов провел бой со своим потенциальным соперником казахстанцем Сакеном Бибоссиновым и победил его. Благодаря этому узбекистанец пробился в полуфинал и обеспечил себе медаль Олимпиады.
© НОК УзбекистанаХасанбой Дусматов (справа)
Седьмой день Олимпиады: как выступили узбекистанцы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2024
Хасанбой Дусматов (справа)
© НОК Узбекистана
Самый молодой представитель сборной Узбекистана по боксу Турабек Хабибуллаев (-80 кг) во второй раз поднялся на ринг в рамках Олимпиады. На этот раз он провел бой с двукратным Олимпийским чемпионом из Кубы Арленом Лопесом. К сожалению, 20-летний боксер уступил Лопесу и завершил свое участие на Олимпийских играх.
© НОК УзбекистанаТурабек Хабибуллаев
Седьмой день Олимпиады: как выступили узбекистанцы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2024
Турабек Хабибуллаев
© НОК Узбекистана
Сегодня, в восьмой день, в соревнованиях будут участвовать представители велоспорта. Стоит отметить, что в составе сборной произошли изменения - вместо Дмитрия Бочарова был зарегистрирован Никита Цветков, физическое состояние которого уже лучше.
Спортсменов ждут состязания по академической гребле, дзюдо, боксу и велоспорту.
© НОКВ рамках сегодняшнего дня летних Олимпийских игр Париж-2024 также в соревнованиях будут участвовать представители велоспорта
В рамках сегодняшнего дня летних Олимпийских игр Париж-2024 также в соревнованиях будут участвовать представители велоспорта - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2024
В рамках сегодняшнего дня летних Олимпийских игр Париж-2024 также в соревнованиях будут участвовать представители велоспорта
© НОК
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