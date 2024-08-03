https://uz.sputniknews.ru/20240803/uzbekistan-bronza-medal-olimpiada-parij-45027140.html

Париж-2024: каким был для узбекистанцев седьмой день Олимпиады

Париж-2024: каким был для узбекистанцев седьмой день Олимпиады

Sputnik Узбекистан

В седьмой день Олимпиады в Париже девять узбекистанцев выступили в четырех видах спорта: дзюдо, легкая атлетика, стрельба из лука, бокс

2024-08-03T11:16+0500

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узбекистан

париж

олимпиада

спорт

дзюдо

бронза

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Очередной бронзой копилку Узбекистнана пополнил Алишер Юсупов, открыв новую страницу в узбекском дзюдо, сообщает НОК.В борьбе за эту награду он провел схватку с уроженцем Японии Татцуро Саито и одержал блестящую победу.Между тем, в финал Олимпиады пробилась легкоатлетка Сафина Сайдуллаева. Она участвовала в квалификационной стадии группы В и установила показатель 1.95 метров, что стало лучшим результатом сезона для спортсменки. Теперь ей предстоит выступить в финале, который состоится 4-го августа.Другая легкоатлетка Шарифа Давронова - одна из самых молодых спортсменок делегации Узбекистана и дебютантка Олимпийских играх. 17-летняя спортсменка выступила в квалификационном этапе группы В в тройном прыжке и зафиксировала результат 13.74 м. К сожалению, этого результата не хватило, чтобы пробиться в финал.Боксерша Ситора Турдибекова уступила в четвертьфинале двукратной чемпионке мира из Китайского Тайбэя Ю Тинг Лин и покинула Олимпийские игры. А вот Баходир Жалолов обеспечил себе вторую награду Игр. Узбекистанец, выступавший в супертяжелой весовой категории в четвертьфинале одолел Теремоана Теремоану из Австралии и стал участником полуфинала, который пройдет 7 августа. На этот раз за путевку в финал Жалолов сразится с Нелвие Тиафака из Германи.Успешное выступление у еще одного узбекского боксера - Хасанбоя Дусматова, который пробился в полуфинал. В четвертьфинале Дусматов провел бой со своим потенциальным соперником казахстанцем Сакеном Бибоссиновым и победил его. Благодаря этому узбекистанец пробился в полуфинал и обеспечил себе медаль Олимпиады. Самый молодой представитель сборной Узбекистана по боксу Турабек Хабибуллаев (-80 кг) во второй раз поднялся на ринг в рамках Олимпиады. На этот раз он провел бой с двукратным Олимпийским чемпионом из Кубы Арленом Лопесом. К сожалению, 20-летний боксер уступил Лопесу и завершил свое участие на Олимпийских играх. Сегодня, в восьмой день, в соревнованиях будут участвовать представители велоспорта. Стоит отметить, что в составе сборной произошли изменения - вместо Дмитрия Бочарова был зарегистрирован Никита Цветков, физическое состояние которого уже лучше.Спортсменов ждут состязания по академической гребле, дзюдо, боксу и велоспорту.

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