https://uz.sputniknews.ru/20240804/nazvana-data-otvet-udar-iran-izrail-45036198.html
Названа возможная дата удара Ирана по Израилю в ответ на убийство Исмаила Хании
Названа возможная дата удара Ирана по Израилю в ответ на убийство Исмаила Хании
Sputnik Узбекистан
Израильские СМИ утверждают, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа
2024-08-04T12:56+0500
2024-08-04T12:56+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Иран планирует совершить атаку на Израиль 12-13 августа, в священный день "Девятое ава", утверждает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно данным источника, нападение в этот день должно внести элемент неожиданности, так как службы безопасности Израиля могут совершать религиозные ритуалы и не будут готовы к атаке.Девятое ава — национальный день траура еврейского народа — день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.Ранее New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://uz.sputniknews.ru/20240731/tegeran-ubiystvo-glava-politbyuro-xamas-44996791.html
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иран израиль сша исмаил хания
иран израиль сша исмаил хания
Названа возможная дата удара Ирана по Израилю в ответ на убийство Исмаила Хании
12:56 04.08.2024 (обновлено: 13:00 04.08.2024)
Израильские СМИ утверждают, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik
. Иран планирует совершить атаку на Израиль 12-13 августа, в священный день "Девятое ава", утверждает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya. Об этом сообщает
РИА Новости.
"По имеющимся данным, атака Ирана будет координироваться с "Хезболлой", поддерживаемой Ираном шиитским движением, действующим в Ливане", — пишет издание.
Согласно данным источника, нападение в этот день должно внести элемент неожиданности, так как службы безопасности Израиля могут совершать религиозные ритуалы и не будут готовы к атаке.
Девятое ава — национальный день траура еврейского народа — день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Ранее New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.