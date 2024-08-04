https://uz.sputniknews.ru/20240804/ochen-mnogo-soldat-vsu-dobrovolno-sdayutsya-v-plen--kadyrov-45038866.html
Очень много солдат ВСУ добровольно сдаются в плен – Кадыров
Очень много солдат ВСУ добровольно сдаются в плен – Кадыров
Sputnik Узбекистан
Рамзан Кадыров рассказал о нехватке сил и растущем недовольстве украинских военнослужащих.
2024-08-04T16:41+0500
2024-08-04T16:41+0500
2024-08-04T16:49+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о нехватке сил и растущем недовольстве у украинских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Кадыров отметил, что как правило, рядовым бойцам ВСУ ставятся невыполнимые задачи, в связи с чем солдаты все чаще идут наперекор начальству.Кадыров добавил, что на Артемовском направлении в последнее время очень много украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен.Вместе с тем, чеченский лидер уверен, что Россия уже в этом году одержит победу в украинском конфликте. Об этом Кадыров заявил в эфире телеканала "Россия-1".Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.Ранее заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года.
https://uz.sputniknews.ru/20240728/rossiyskie-voennye-osvobodili-progress-evgenovka-dnr-44970265.html
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Очень много солдат ВСУ добровольно сдаются в плен – Кадыров
16:41 04.08.2024 (обновлено: 16:49 04.08.2024)
Рамзан Кадыров рассказал о нехватке сил и растущем недовольстве украинских военнослужащих. Также чеченский лидер назвал сроки окончания конфликта.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о нехватке сил и растущем недовольстве у украинских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что как правило, рядовым бойцам ВСУ ставятся невыполнимые задачи, в связи с чем солдаты все чаще идут наперекор начальству.
"<...> Рядовые бойцы, среди которых большое количество принудительно мобилизованных, все чаще идут наперекор начальству. Тот факт, что в рядах ВСУ находятся иностранцы, говорит о критической нехватке живой силы", — заявил Кадыров.
Кадыров добавил, что на Артемовском направлении в последнее время очень много украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен.
"Это свидетельствует о растущем недовольстве внутри рядов и осознании того, что только так они смогут сохранить свои жизни", — отметил он.
Вместе с тем, чеченский лидер уверен, что Россия уже в этом году одержит победу в украинском конфликте. Об этом Кадыров заявил в эфире телеканала "Россия-1".
"Победа сто процентов в этом году будет", — сказал он.
Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР.
Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Ранее заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года.