https://uz.sputniknews.ru/20240804/parij-2024-uzbekskie-boksery-polufinal-olimpiady-45034573.html

Париж-2024: Узбекские боксеры завоевали путевки в полуфинал

Париж-2024: Узбекские боксеры завоевали путевки в полуфинал

Sputnik Узбекистан

Спортсмены Абдумалик Халоков и Асадхуджа Муйдинходжаев гарантировали себе медали летних Олимпийских игр.

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узбекистан

париж

олимпиада

бокс

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекские мастера кожаной перчатки Асадходжа Муйдинходжаев и Абдумалик Халоков вышли в полуфинал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщили в Национальном олимпийском комитете.Чемпион мира по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг) стал автором очередной награды делегации Узбекистана. В четвертьфинальном поединке Муйдинхуджаев состязался против представителя Дании Николая Тертеряна и решив бой в свою пользу, вошел в ряды полуфиналистов.Знаменосец делегации Узбекистана на летних Олимпийских играх Париж-2024 Абдумалик Халоков также вышел в полуфинал. Боксер, выступающий в весовой категории до 57 кг, завоевал олимпийскую медаль, победив в четвертьфинале Хосе Килеса из Испании. Благодаря точным ударам и профессионализму все три раунда завершились явным преимуществом узбекского спортсмена.

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