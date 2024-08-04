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https://uz.sputniknews.ru/20240804/parij-2024-uzbekskie-boksery-polufinal-olimpiady-45034573.html
Париж-2024: Узбекские боксеры завоевали путевки в полуфинал
Париж-2024: Узбекские боксеры завоевали путевки в полуфинал
Sputnik Узбекистан
Спортсмены Абдумалик Халоков и Асадхуджа Муйдинходжаев гарантировали себе медали летних Олимпийских игр.
2024-08-04T11:13+0500
2024-08-04T11:19+0500
узбекистан
париж
олимпиада
бокс
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекские мастера кожаной перчатки Асадходжа Муйдинходжаев и Абдумалик Халоков вышли в полуфинал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщили в Национальном олимпийском комитете.Чемпион мира по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг) стал автором очередной награды делегации Узбекистана. В четвертьфинальном поединке Муйдинхуджаев состязался против представителя Дании Николая Тертеряна и решив бой в свою пользу, вошел в ряды полуфиналистов.Знаменосец делегации Узбекистана на летних Олимпийских играх Париж-2024 Абдумалик Халоков также вышел в полуфинал. Боксер, выступающий в весовой категории до 57 кг, завоевал олимпийскую медаль, победив в четвертьфинале Хосе Килеса из Испании. Благодаря точным ударам и профессионализму все три раунда завершились явным преимуществом узбекского спортсмена.
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олимпиада париж-2024 бокс халоков муйдинходжаев
олимпиада париж-2024 бокс халоков муйдинходжаев

Париж-2024: Узбекские боксеры завоевали путевки в полуфинал

11:13 04.08.2024 (обновлено: 11:19 04.08.2024)
© НОКАсадхуджа Муйдинхуджаев обеспечил очередную медаль делегации Узбекистана
Асадхуджа Муйдинхуджаев обеспечил очередную медаль делегации Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2024
© НОК
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Спортсмены Абдумалик Халоков и Асадхуджа Муйдинходжаев гарантировали себе медали летних Олимпийских игр.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекские мастера кожаной перчатки Асадходжа Муйдинходжаев и Абдумалик Халоков вышли в полуфинал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщили в Национальном олимпийском комитете.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали путевки в полуфинал Олимпиады
Узбекские боксеры завоевали путевки в полуфинал Олимпиады - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2024
Узбекские боксеры завоевали путевки в полуфинал Олимпиады
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Чемпион мира по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг) стал автором очередной награды делегации Узбекистана. В четвертьфинальном поединке Муйдинхуджаев состязался против представителя Дании Николая Тертеряна и решив бой в свою пользу, вошел в ряды полуфиналистов.
© НОКАсадхуджа Муйдинхуджаев обеспечил очередную медаль делегации Узбекистана
Асадхуджа Муйдинхуджаев обеспечил очередную медаль делегации Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2024
Асадхуджа Муйдинхуджаев обеспечил очередную медаль делегации Узбекистана
© НОК
Знаменосец делегации Узбекистана на летних Олимпийских играх Париж-2024 Абдумалик Халоков также вышел в полуфинал.
© НОКЗнаменосец делегации Узбекистана на летних Олимпийских играх Париж-2024 Абдумалик Халоков вышел в полуфинал.
Знаменосец делегации Узбекистана на летних Олимпийских играх Париж-2024 Абдумалик Халоков вышел в полуфинал. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2024
Знаменосец делегации Узбекистана на летних Олимпийских играх Париж-2024 Абдумалик Халоков вышел в полуфинал.
© НОК
Боксер, выступающий в весовой категории до 57 кг, завоевал олимпийскую медаль, победив в четвертьфинале Хосе Килеса из Испании. Благодаря точным ударам и профессионализму все три раунда завершились явным преимуществом узбекского спортсмена.
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