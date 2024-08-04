https://uz.sputniknews.ru/20240804/posolstvo-uzbekistana-izrail-prizvalo-sograjdan-ne-poseschat-mnogolyudnye-mesta-45033148.html
Посольство Узбекистана в Израиле призвало сограждан не посещать многолюдные места
Посольство Узбекистана в Израиле призвало сограждан не посещать многолюдные места
Sputnik Узбекистан
Узбекистанцев в Израиле просят соблюдать меры предосторожности “в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности в стране".
2024-08-04T10:17+0500
2024-08-04T10:17+0500
2024-08-04T11:16+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле рекомендует сограждан пребывающих в Израиле воздержаться от посещения отдельных районов "в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности" в стране. Текст обращения опубликован в Telegram-канале дипведомства.В частности граждан Узбекистана просят воздержаться от посещения отдельных районов Израиля.Кроме того, рекомендуется всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана. "В экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь", добавили в ведомстве.Гражданам Узбекистана также советуют следить за последними новостями и официальными сообщениями израильских властей и посольства. Кроме того, стоит подписаться на уведомления и предупреждения от Командования тыла Израиля (Home Front Command) через их мобильное приложение или сайт.Иран пообещал отомстить Израилю за убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном по результатам расследования атаки на Ханию, говорится, что Израиль ответит за преступление и будет сурово наказан. Силы обороны Израиля приведены в состоянии повышенной боевой готовности. Многие авиакомпании приостановили полеты в эту страну.В случае необходимости срочной помощи или консультаций, узбекистанцев просят связаться с Посольством Узбекистана в Израиле по следующим контактам: Телефон экстренной помощи: ️Для экстренных и срочных сообщений: 054 485 1397 Электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz
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узбекистан израиль меры предосторожности многолюдные места
узбекистан израиль меры предосторожности многолюдные места
Посольство Узбекистана в Израиле призвало сограждан не посещать многолюдные места
10:17 04.08.2024 (обновлено: 11:16 04.08.2024)
Узбекистанцев в Израиле просят соблюдать меры предосторожности “в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности в стране".
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik
. Посольство Узбекистана в Израиле рекомендует сограждан пребывающих в Израиле воздержаться от посещения отдельных районов "в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности" в стране. Текст обращения опубликован
в Telegram-канале дипведомства.
“В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности в Израиле, Посольство Узбекистана вновь настоятельно рекомендует принять меры предосторожности“, – говорится в обращении.
В частности граждан Узбекистана просят воздержаться от посещения отдельных районов Израиля.
“По возможности избегайте массовых скоплений людей и ограничьте посещение публичных мест“, – предупредили в посольстве.
Кроме того, рекомендуется всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана. "В экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь", добавили в ведомстве.
Гражданам Узбекистана также советуют следить за последними новостями и официальными сообщениями израильских властей и посольства. Кроме того, стоит подписаться на уведомления и предупреждения от Командования тыла Израиля (Home Front Command) через их мобильное приложение или сайт.
Иран пообещал отомстить Израилю за убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном по результатам расследования атаки на Ханию, говорится, что Израиль ответит за преступление и будет сурово наказан. Силы обороны Израиля приведены в состоянии повышенной боевой готовности. Многие авиакомпании приостановили полеты в эту страну.
В случае необходимости срочной помощи или консультаций, узбекистанцев просят связаться с Посольством Узбекистана в Израиле по следующим контактам:
Телефон экстренной помощи: ️
Для экстренных и срочных сообщений: 054 485 1397
Электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz