https://uz.sputniknews.ru/20240804/posolstvo-uzbekistana-izrail-prizvalo-sograjdan-ne-poseschat-mnogolyudnye-mesta-45033148.html

Посольство Узбекистана в Израиле призвало сограждан не посещать многолюдные места

Посольство Узбекистана в Израиле призвало сограждан не посещать многолюдные места

Sputnik Узбекистан

Узбекистанцев в Израиле просят соблюдать меры предосторожности “в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности в стране".

2024-08-04T10:17+0500

2024-08-04T10:17+0500

2024-08-04T11:16+0500

узбекистан

израиль

палестино-израильский конфликт

посольство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/04/45034239_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_949ff186d518d78f1d6a546838fc6f75.jpg

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле рекомендует сограждан пребывающих в Израиле воздержаться от посещения отдельных районов "в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности" в стране. Текст обращения опубликован в Telegram-канале дипведомства.В частности граждан Узбекистана просят воздержаться от посещения отдельных районов Израиля.Кроме того, рекомендуется всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана. "В экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь", добавили в ведомстве.Гражданам Узбекистана также советуют следить за последними новостями и официальными сообщениями израильских властей и посольства. Кроме того, стоит подписаться на уведомления и предупреждения от Командования тыла Израиля (Home Front Command) через их мобильное приложение или сайт.Иран пообещал отомстить Израилю за убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном по результатам расследования атаки на Ханию, говорится, что Израиль ответит за преступление и будет сурово наказан. Силы обороны Израиля приведены в состоянии повышенной боевой готовности. Многие авиакомпании приостановили полеты в эту страну.В случае необходимости срочной помощи или консультаций, узбекистанцев просят связаться с Посольством Узбекистана в Израиле по следующим контактам: Телефон экстренной помощи: ️Для экстренных и срочных сообщений: 054 485 1397 Электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz

https://uz.sputniknews.ru/20240731/tegeran-ubiystvo-glava-politbyuro-xamas-44996791.html

узбекистан

израиль

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан израиль меры предосторожности многолюдные места