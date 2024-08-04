https://uz.sputniknews.ru/20240804/predpriyatie-ekaterinburge-privlechenie-rabotnikov-uzbekistan-45035619.html

Предприятие в Екатеринбурге заинтересовано в привлечении работников из Узбекистана

Предприятие в Екатеринбурге заинтересовано в привлечении работников из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В настоящее время на предприятие по производству мебели в столице Урала планируется трудоустроить около 120 узбекистанцев.

2024-08-04T12:09+0500

2024-08-04T12:09+0500

2024-08-04T12:19+0500

узбекистан

россия

екатеринбург

трудовые мигранты

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Российское предприятие "АСМ Мебель", специализирующееся на производстве мебели в Екатеринбурге, заинтересовано в привлечении работников из Узбекистана. Сотрудники Генерального консульства республики встретились с соотечественниками, работающими на данном предприятии, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, в настоящее время на мебельном производстве работает 500 граждан Узбекистана. В ходе визита на предприятие узбекские дипломаты ознакомились с условиями жизни и труда соотечественников. Обсудили с ними последние нововведения в законодательство о трудовой миграции.Представлена информация о государственных гарантиях поддержки узбекистанцев за рубежом, защите их прав и интересов.В ходе встречи руководство проинформировало делегатов о том, что в настоящее время предприятию требуется около 120 работников и выразило заинтересованность в привлечении рабочей силы из Узбекистана.В связи с этим стороны обсудили вопрос упорядоченного трудоустройства граждан республики, добавили в агентстве.

https://uz.sputniknews.ru/20240423/tashkent-i-ekaterinburg-sotrudnichestvo-43561725.html

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