https://uz.sputniknews.ru/20240804/predpriyatie-ekaterinburge-privlechenie-rabotnikov-uzbekistan-45035619.html
Предприятие в Екатеринбурге заинтересовано в привлечении работников из Узбекистана
Предприятие в Екатеринбурге заинтересовано в привлечении работников из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В настоящее время на предприятие по производству мебели в столице Урала планируется трудоустроить около 120 узбекистанцев.
2024-08-04T12:09+0500
2024-08-04T12:09+0500
2024-08-04T12:19+0500
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трудовые мигранты
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Российское предприятие "АСМ Мебель", специализирующееся на производстве мебели в Екатеринбурге, заинтересовано в привлечении работников из Узбекистана. Сотрудники Генерального консульства республики встретились с соотечественниками, работающими на данном предприятии, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, в настоящее время на мебельном производстве работает 500 граждан Узбекистана. В ходе визита на предприятие узбекские дипломаты ознакомились с условиями жизни и труда соотечественников. Обсудили с ними последние нововведения в законодательство о трудовой миграции.Представлена информация о государственных гарантиях поддержки узбекистанцев за рубежом, защите их прав и интересов.В ходе встречи руководство проинформировало делегатов о том, что в настоящее время предприятию требуется около 120 работников и выразило заинтересованность в привлечении рабочей силы из Узбекистана.В связи с этим стороны обсудили вопрос упорядоченного трудоустройства граждан республики, добавили в агентстве.
https://uz.sputniknews.ru/20240423/tashkent-i-ekaterinburg-sotrudnichestvo-43561725.html
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екатеринбург мебель производство работник узбекистан посол
екатеринбург мебель производство работник узбекистан посол
Предприятие в Екатеринбурге заинтересовано в привлечении работников из Узбекистана
12:09 04.08.2024 (обновлено: 12:19 04.08.2024)
В настоящее время на предприятие по производству мебели в столице Урала планируется трудоустроить около 120 узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Российское предприятие "АСМ Мебель", специализирующееся на производстве мебели в Екатеринбурге, заинтересовано в привлечении работников из Узбекистана. Сотрудники Генерального консульства республики встретились с соотечественниками, работающими на данном предприятии, сообщает ИА "Дунё".
Как отмечается, в настоящее время на мебельном производстве работает 500 граждан Узбекистана.
В ходе визита на предприятие узбекские дипломаты ознакомились с условиями жизни и труда соотечественников. Обсудили с ними последние нововведения в законодательство о трудовой миграции.
Представлена информация о государственных гарантиях поддержки узбекистанцев за рубежом, защите их прав и интересов.
“Отдельное внимание уделено необходимости соблюдать личную безопасность, а также законодательство страны пребывания, особенно миграционные правила. Узбекистанцы получили необходимые консультации по консульско-правовым вопросам”, – отметили в агентстве.
В ходе встречи руководство проинформировало делегатов о том, что в настоящее время предприятию требуется около 120 работников и выразило заинтересованность в привлечении рабочей силы из Узбекистана.
В связи с этим стороны обсудили вопрос упорядоченного трудоустройства граждан республики, добавили в агентстве.