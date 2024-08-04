https://uz.sputniknews.ru/20240804/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-novoselovka-pervaya-v-dnr-45038179.html

Российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР

Российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР

Sputnik Узбекистан

Украинская армия за сутки потеряла свыше 360 военных, танк, несколько автомобилей, военную технику и оружейный склад.

2024-08-04T15:49+0500

2024-08-04T15:49+0500

2024-08-04T15:57+0500

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й механизированным, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка, а также отбили контратаку штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины.Украинская армия за сутки потеряла около 365 солдат убитыми и ранеными.Также в числе потерь:Кроме того, группировка уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения.

https://uz.sputniknews.ru/20240728/rossiyskie-voennye-osvobodili-progress-evgenovka-dnr-44970265.html

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