https://uz.sputniknews.ru/20240804/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-novoselovka-pervaya-v-dnr-45038179.html
Российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР
Российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР
Sputnik Узбекистан
Украинская армия за сутки потеряла свыше 360 военных, танк, несколько автомобилей, военную технику и оружейный склад.
2024-08-04T15:49+0500
2024-08-04T15:49+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й механизированным, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка, а также отбили контратаку штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины.Украинская армия за сутки потеряла около 365 солдат убитыми и ранеными.Также в числе потерь:Кроме того, группировка уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения.
https://uz.sputniknews.ru/20240728/rossiyskie-voennye-osvobodili-progress-evgenovka-dnr-44970265.html
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днр новоселовка село российские военные
днр новоселовка село российские военные
Российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР
15:49 04.08.2024 (обновлено: 15:57 04.08.2024)
Украинская армия за сутки потеряла свыше 360 военных, танк, несколько автомобилей, военную технику и оружейный склад.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik
. Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили
в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й механизированным, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка, а также отбили контратаку штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины.
Украинская армия за сутки потеряла около 365 солдат убитыми и ранеными.
два американских бронетранспортера М113;
американское орудие М119;
противотанковая пушка "Рапира";
комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк";
Кроме того, группировка уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения.