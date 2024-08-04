https://uz.sputniknews.ru/20240804/uzbekskaya-dzyudoistka-zavershila-sportivnuyu-kareru-45039475.html
НОК: Узбекская дзюдоистка завершила свою спортивную карьеру на высокой ноте
НОК: Узбекская дзюдоистка завершила свою спортивную карьеру на высокой ноте
Sputnik Узбекистан
Дзюдоистка Гульноза Матниязова после выступления на Олимпийских играх в Париже сделала официальное заявление о том, что завершает профессиональную спортивную карьеру.
2024-08-04T18:25+0500
2024-08-04T18:25+0500
2024-08-04T18:25+0500
узбекистан
спорт
дзюдо
олимпиада
париж
турнир
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/1c/19863410_0:65:1201:740_1920x0_80_0_0_e41a3a67dcbd79a58a658d837499ffef.jpg
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Дзюдоистка Гульноза Матниязова из Узбекистана завершила свою профессиональную спортивную карьеру на высокой ноте, сообщили в Национальном олимпийском комитете.После выступления на летних Олимпийских играх в Париже-2024 опытная дзюдоистка объявила, что официально завершила свою профессиональную карьеру в большом спорте.Отмечается, что в рамках Париж-2024 на соревнованиях в командной-микст программе “девушка успешно провела схватки против представительниц 3 сборных команд и завершила спортивную карьеру на высокой ноте“.Особо подчеркивается, что спортсменка внесла большой вклад в подъем женского дзюдо на новый уровень в Узбекистане.Стоит отметить, что за свои заслуги Матниязова была награждена медалью "Шухрат".
узбекистан
париж
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/1c/19863410_64:0:1135:803_1920x0_80_0_0_e3c99a920b9ae9df2e924aa097ce0084.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
матниезова дзюдо спорт олимпийские игры праиж-2024
матниезова дзюдо спорт олимпийские игры праиж-2024
НОК: Узбекская дзюдоистка завершила свою спортивную карьеру на высокой ноте
Дзюдоистка Гульноза Матниязова после выступления на Олимпийских играх в Париже сделала официальное заявление о том, что завершает профессиональную спортивную карьеру.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik
. Дзюдоистка Гульноза Матниязова из Узбекистана завершила свою профессиональную спортивную карьеру на высокой ноте, сообщили
в Национальном олимпийском комитете.
После выступления на летних Олимпийских играх в Париже-2024 опытная дзюдоистка объявила, что официально завершила свою профессиональную карьеру в большом спорте.
Отмечается, что в рамках Париж-2024 на соревнованиях в командной-микст программе “девушка успешно провела схватки против представительниц 3 сборных команд и завершила спортивную карьеру на высокой ноте“.
"Наша спортсменка, которой через несколько дней исполнится 30 лет, достойно защитила честь страны на летних Олимпийских играх Рио-2016, Токио-2020 и Париже-2024, а также 3-х Азиатских играх, чемпионатах мира, турнирах "Большого шлема" и Гран-при", — говорится в сообщении.
Особо подчеркивается, что спортсменка внесла большой вклад в подъем женского дзюдо на новый уровень в Узбекистане.
Стоит отметить, что за свои заслуги Матниязова была награждена медалью "Шухрат".