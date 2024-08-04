https://uz.sputniknews.ru/20240804/uzbekskaya-dzyudoistka-zavershila-sportivnuyu-kareru-45039475.html

НОК: Узбекская дзюдоистка завершила свою спортивную карьеру на высокой ноте

НОК: Узбекская дзюдоистка завершила свою спортивную карьеру на высокой ноте

Sputnik Узбекистан

Дзюдоистка Гульноза Матниязова после выступления на Олимпийских играх в Париже сделала официальное заявление о том, что завершает профессиональную спортивную карьеру.

2024-08-04T18:25+0500

2024-08-04T18:25+0500

2024-08-04T18:25+0500

узбекистан

спорт

дзюдо

олимпиада

париж

турнир

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Дзюдоистка Гульноза Матниязова из Узбекистана завершила свою профессиональную спортивную карьеру на высокой ноте, сообщили в Национальном олимпийском комитете.После выступления на летних Олимпийских играх в Париже-2024 опытная дзюдоистка объявила, что официально завершила свою профессиональную карьеру в большом спорте.Отмечается, что в рамках Париж-2024 на соревнованиях в командной-микст программе “девушка успешно провела схватки против представительниц 3 сборных команд и завершила спортивную карьеру на высокой ноте“.Особо подчеркивается, что спортсменка внесла большой вклад в подъем женского дзюдо на новый уровень в Узбекистане.Стоит отметить, что за свои заслуги Матниязова была награждена медалью "Шухрат".

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