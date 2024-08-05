https://uz.sputniknews.ru/20240805/astana-igry-zakovat-45044259.html

В Астане впервые пройдут международные интеллектуальные игры "Заковат"

В Астане впервые пройдут международные интеллектуальные игры "Заковат"

Sputnik Узбекистан

Интеллект-шоу в столице Казахстана анонсировала помощник главы РУз Саида Мирзиёева.

2024-08-05T12:08+0500

2024-08-05T12:08+0500

2024-08-05T12:08+0500

общество

узбекистан

саида мирзиёева

казахстан

игры

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/1a/17984283_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_56a8f875a0f64b355ba5202e8040a935.jpg

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Международные интеллектуальные игры "Заковат" пройдут 5 августа в Президентском центре культуры Астаны. Об этом сообщила помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева. Международное интеллектуальное движение "Заковат" впервые организует игры в Астане. В интеллектуальном поединке Кубок Азии "Заковат" сразятся знатоки из Узбекистана и Казахстана. Напомним, что в 2022 году Казахстан завоевал кубок на интеллектуальных играх "Заковат" в Узбекистане. "Заковат" сегодня — это международное интеллектуальное движение. В 2023 году число его постоянных членов увеличилось на 500 тыс. Проведено более 7 000 игр с участием 156 250 команд и около 1 150 000 знатоков. Количество заданных вопросов превысило 15 000. "Заковат" расширил свои границы и вышел за пределы Узбекистана. На сегодняшний день под этим названием прошли десятки международных соревнований в Лондоне, Астане, Алматы, Душанбе, Берлине. О "Заковат" все чаще говорят, как о международном феномене.

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

игры "заковат" столица казахстан анонс саида мирзиёева