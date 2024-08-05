https://uz.sputniknews.ru/20240805/astana-igry-zakovat-45044259.html
В Астане впервые пройдут международные интеллектуальные игры "Заковат"
В Астане впервые пройдут международные интеллектуальные игры "Заковат"
Sputnik Узбекистан
Интеллект-шоу в столице Казахстана анонсировала помощник главы РУз Саида Мирзиёева.
2024-08-05T12:08+0500
2024-08-05T12:08+0500
2024-08-05T12:08+0500
общество
узбекистан
саида мирзиёева
казахстан
игры
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Международные интеллектуальные игры "Заковат" пройдут 5 августа в Президентском центре культуры Астаны. Об этом сообщила помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева. Международное интеллектуальное движение "Заковат" впервые организует игры в Астане. В интеллектуальном поединке Кубок Азии "Заковат" сразятся знатоки из Узбекистана и Казахстана. Напомним, что в 2022 году Казахстан завоевал кубок на интеллектуальных играх "Заковат" в Узбекистане. "Заковат" сегодня — это международное интеллектуальное движение. В 2023 году число его постоянных членов увеличилось на 500 тыс. Проведено более 7 000 игр с участием 156 250 команд и около 1 150 000 знатоков. Количество заданных вопросов превысило 15 000. "Заковат" расширил свои границы и вышел за пределы Узбекистана. На сегодняшний день под этим названием прошли десятки международных соревнований в Лондоне, Астане, Алматы, Душанбе, Берлине. О "Заковат" все чаще говорят, как о международном феномене.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
игры "заковат" столица казахстан анонс саида мирзиёева
игры "заковат" столица казахстан анонс саида мирзиёева
В Астане впервые пройдут международные интеллектуальные игры "Заковат"
Интеллект-шоу в столице Казахстана анонсировала помощник главы РУз Саида Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Международные интеллектуальные игры "Заковат" пройдут 5 августа в Президентском центре культуры Астаны. Об этом сообщила
помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева.
Международное интеллектуальное движение "Заковат" впервые организует игры в Астане.
В интеллектуальном поединке Кубок Азии "Заковат" сразятся знатоки из Узбекистана и Казахстана.
Напомним, что в 2022 году Казахстан завоевал кубок на интеллектуальных играх "Заковат" в Узбекистане.
"Заковат" сегодня — это международное интеллектуальное движение. В 2023 году число его постоянных членов увеличилось на 500 тыс. Проведено более 7 000 игр с участием 156 250 команд и около 1 150 000 знатоков. Количество заданных вопросов превысило 15 000.
"Заковат" расширил свои границы и вышел за пределы Узбекистана. На сегодняшний день под этим названием прошли десятки международных соревнований в Лондоне, Астане, Алматы, Душанбе, Берлине. О "Заковат" все чаще говорят, как о международном феномене.