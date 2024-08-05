https://uz.sputniknews.ru/20240805/eaeu-uproscheniye-tamojennyy-tranzit-45046599.html

Важные для бизнеса вопросы — в ЕЭК обсудили упрощение таможенного транзита в ЕАЭС

Важные для бизнеса вопросы — в ЕЭК обсудили упрощение таможенного транзита в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Участники согласовали подходы таможенных служб к реализации отдельных положений права Союза

2024-08-05T14:26+0500

2024-08-05T14:26+0500

2024-08-05T14:26+0500

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таможня

транзит

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Вопросы упрощения таможенного транзита в ЕАЭС рассмотрели на заседании Консультативного комитета по таможенному регулированию под председательством министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Эльдара Алишерова, сообщает пресс-служба ЕЭК.Речь шла о единообразном правоприменении государствами Евразийского экономического союза отдельных норм Таможенного кодекса ЕАЭС и решений Комиссии, а также готовности таможенных служб к реализации общего процесса в Союзе по вопросам таможенного транзита.Участники заседания поддержали проведение дальнейшей работы по совершенствованию ряда норм Таможенного кодекса и актов Комиссии.Кроме того, они договорились об активизации таможенными службами мероприятий, направленных на реализацию общего процесса ЕАЭС по вопросам таможенного транзита, согласовали подходы таможенных служб к реализации отдельных положений права Союза.

https://uz.sputniknews.ru/20240802/eaeu-elektronnaya-torgovlya-sovfed-ratifikatsiya-protokol-45022816.html

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