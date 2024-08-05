https://uz.sputniknews.ru/20240805/eaeu-uproscheniye-tamojennyy-tranzit-45046599.html
Важные для бизнеса вопросы — в ЕЭК обсудили упрощение таможенного транзита в ЕАЭС
Важные для бизнеса вопросы — в ЕЭК обсудили упрощение таможенного транзита в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Участники согласовали подходы таможенных служб к реализации отдельных положений права Союза
2024-08-05T14:26+0500
2024-08-05T14:26+0500
2024-08-05T14:26+0500
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таможня
транзит
законодательство
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Вопросы упрощения таможенного транзита в ЕАЭС рассмотрели на заседании Консультативного комитета по таможенному регулированию под председательством министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Эльдара Алишерова, сообщает пресс-служба ЕЭК.Речь шла о единообразном правоприменении государствами Евразийского экономического союза отдельных норм Таможенного кодекса ЕАЭС и решений Комиссии, а также готовности таможенных служб к реализации общего процесса в Союзе по вопросам таможенного транзита.Участники заседания поддержали проведение дальнейшей работы по совершенствованию ряда норм Таможенного кодекса и актов Комиссии.Кроме того, они договорились об активизации таможенными службами мероприятий, направленных на реализацию общего процесса ЕАЭС по вопросам таможенного транзита, согласовали подходы таможенных служб к реализации отдельных положений права Союза.
https://uz.sputniknews.ru/20240802/eaeu-elektronnaya-torgovlya-sovfed-ratifikatsiya-protokol-45022816.html
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еаэс таможенный транзит упрощение законодательство совершенствование
еаэс таможенный транзит упрощение законодательство совершенствование
Важные для бизнеса вопросы — в ЕЭК обсудили упрощение таможенного транзита в ЕАЭС
Участники согласовали подходы таможенных служб к реализации отдельных положений права Союза.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Вопросы упрощения таможенного транзита в ЕАЭС рассмотрели на заседании Консультативного комитета по таможенному регулированию под председательством министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Эльдара Алишерова, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Речь шла о единообразном правоприменении государствами Евразийского экономического союза отдельных норм Таможенного кодекса ЕАЭС и решений Комиссии, а также готовности таможенных служб к реализации общего процесса в Союзе по вопросам таможенного транзита.
"Трудно переоценить важность для бизнеса обсуждаемых упрощений таможенного транзита по территории Союза. На нашей площадке на постоянной основе проводится работа в этом направлении, в том числе по совершенствованию информационного взаимодействия между таможнями, – отметил Эльдар Алишеров. – Мы готовы оперативно реагировать на любые вызовы, связанные с ведением внешнеэкономической деятельности в нынешней мировой экономической ситуации, и всегда, насколько это возможно, поддержим наш бизнес".
Участники заседания поддержали проведение дальнейшей работы по совершенствованию ряда норм Таможенного кодекса и актов Комиссии.
Кроме того, они договорились об активизации таможенными службами мероприятий, направленных на реализацию общего процесса ЕАЭС по вопросам таможенного транзита, согласовали подходы таможенных служб к реализации отдельных положений права Союза.