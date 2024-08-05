Как проветривать помещение с работающим кондиционером

"Для поступления свежего воздуха достаточно небольшого количества времени, 5-10 минут, и на это время можно выключить кондиционер, чтобы он не тратил лишнего электричества. Воздух обновится – конечно, он придет жаркий, но все равно холод останется в стенах, в мебели. Это позволит потом, когда вы снова включите кондиционер, быстрее добиться прохлады. Если вы один в помещении или вас двое-трое, можно вообще пару раз в день проветривать. Если вас большое количество, например, в офисе, то проветривать каждые 2-3 часа будет не лишним", — резюмировал эксперт.