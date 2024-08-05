Как проветривать помещение с работающим кондиционером
© Sputnik / Михаил Воскресенский/
Подписаться
Эксперт рекомендовал чередовать кондиционирование воздуха и проветривание.
Как обеспечить приток воздуха в помещение, где работает кондиционер, чтобы прохлада сочеталась со свежестью, радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малоземов.
По словам эксперта, в жаркую погоду обладатели кондиционеров нередко жалуются на духоту. Сплит-системы, как правило, лишь охлаждают воздух, не обновляя его.
"Как правило, кондиционеры устроены по принципу рециркуляции. Так работает абсолютное большинство моделей. 99% сплит-систем просто гоняют воздух по кругу, пропуская через себя. Они поставляют нам холод в комнату, но воздух при этом остается один и тот же, уличный к нему не примешивается", — объяснил Малоземов.
Для достижения нужного эффекта он рекомендовал чередовать кондиционирование воздуха и проветривание.
"Когда мы дышим, когда работают наши кухонные приборы и прочее, у нас в помещении, особенно если людей на маленькой площади много, катастрофически повышается концентрация углекислого газа. Именно это является главной причиной того, что мы ощущаем духоту. Углекислый газ угнетающе действует на мозг, поэтому у нас ухудшается работоспособность, падает внимание и реакция. Повышенная концентрация углекислого газа также увеличивает выживаемость вирусов. Главным средством против этого является проветривание", — подчеркнул Малоземов.
При этом частота проветривания зависит от количества людей в помещении.
"Для поступления свежего воздуха достаточно небольшого количества времени, 5-10 минут, и на это время можно выключить кондиционер, чтобы он не тратил лишнего электричества. Воздух обновится – конечно, он придет жаркий, но все равно холод останется в стенах, в мебели. Это позволит потом, когда вы снова включите кондиционер, быстрее добиться прохлады. Если вы один в помещении или вас двое-трое, можно вообще пару раз в день проветривать. Если вас большое количество, например, в офисе, то проветривать каждые 2-3 часа будет не лишним", — резюмировал эксперт.
2 августа, 22:06