https://uz.sputniknews.ru/20240805/kazaxstan-uzbekistan-dostavka-gruzov-45047733.html
Казахстан ускорил доставку грузов в Узбекистан контейнерным поездом
Казахстан ускорил доставку грузов в Узбекистан контейнерным поездом
Sputnik Узбекистан
Новый сервис запустили, благодаря договоренностям между лидерами обеих стран.
2024-08-05T16:30+0500
2024-08-05T16:30+0500
2024-08-05T16:58+0500
казахстан
узбекистан
железная дорога
грузоперевозки
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. РК организовала ускоренную доставку грузов по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан, сообщает пресс-служба Казахстанских железных дорог (КТЖ). Это стало возможным, благодаря достигнутым в апреле текущего года договоренностям между лидерами двух стран об организации грузовых перевозок по данному маршруту и развитию Трансафганского направления. Новый сервис уже запустили, следовавший по маршруту контейнерный поезд преодолел расстояние в 4 486 километров за рекордные 5 суток. Грузовой состав отправили из казахстанско-китайского терминала в порту города Сиань. Контейнеры перегрузили в сухом порту Хоргос, после чего они продолжили следовать по сети Казахстанских железных дорог до приграничной станции Сарыагаш, далее до конечной точки – станции Ташкент — крупного центральноазиатского транспортного хаба. Через Сарыагаш проходит основной грузопоток между Казахстаном и Узбекистаном. Развитие оптимального маршрута с использованием активов железнодорожных компаний придаст серьезный импульс расширению транспортно-логистических возможностей и углублению партнерства двух стран, добавили в КТЖ. Для справки: в 2023 году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн. тонн, увеличившись на 17,2% по сравнению с годом ранее.
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казахстан узбекистан доставка грузов контейнерный поезд
казахстан узбекистан доставка грузов контейнерный поезд
Казахстан ускорил доставку грузов в Узбекистан контейнерным поездом
16:30 05.08.2024 (обновлено: 16:58 05.08.2024)
Новый сервис запустили благодаря договоренностям между лидерами обеих стран.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
РК организовала ускоренную доставку грузов по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан, сообщает
пресс-служба Казахстанских железных дорог (КТЖ).
Это стало возможным, благодаря достигнутым в апреле текущего года договоренностям между лидерами двух стран об организации грузовых перевозок по данному маршруту и развитию Трансафганского направления.
Новый сервис уже запустили, следовавший по маршруту контейнерный поезд преодолел расстояние в 4 486 километров за рекордные 5 суток.
Грузовой состав отправили из казахстанско-китайского терминала в порту города Сиань. Контейнеры перегрузили в сухом порту Хоргос, после чего они продолжили следовать по сети Казахстанских железных дорог до приграничной станции Сарыагаш, далее до конечной точки – станции Ташкент — крупного центральноазиатского транспортного хаба.
"Короткий срок перевозки груза обеспечен благодаря использованию терминальных возможностей КТЖ в Китае, а также последовательному взаимодействию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана по расширению приграничной инфраструктуры двух стран", — говорится в сообщении компании.
Через Сарыагаш проходит основной грузопоток между Казахстаном и Узбекистаном. Развитие оптимального маршрута с использованием активов железнодорожных компаний придаст серьезный импульс расширению транспортно-логистических возможностей и углублению партнерства двух стран, добавили в КТЖ.
Для справки: в 2023 году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн. тонн, увеличившись на 17,2% по сравнению с годом ранее.