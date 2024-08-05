https://uz.sputniknews.ru/20240805/kazaxstan-uzbekistan-dostavka-gruzov-45047733.html

Казахстан ускорил доставку грузов в Узбекистан контейнерным поездом

Казахстан ускорил доставку грузов в Узбекистан контейнерным поездом

Sputnik Узбекистан

Новый сервис запустили, благодаря договоренностям между лидерами обеих стран.

2024-08-05T16:30+0500

2024-08-05T16:30+0500

2024-08-05T16:58+0500

казахстан

узбекистан

железная дорога

грузоперевозки

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. РК организовала ускоренную доставку грузов по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан, сообщает пресс-служба Казахстанских железных дорог (КТЖ). Это стало возможным, благодаря достигнутым в апреле текущего года договоренностям между лидерами двух стран об организации грузовых перевозок по данному маршруту и развитию Трансафганского направления. Новый сервис уже запустили, следовавший по маршруту контейнерный поезд преодолел расстояние в 4 486 километров за рекордные 5 суток. Грузовой состав отправили из казахстанско-китайского терминала в порту города Сиань. Контейнеры перегрузили в сухом порту Хоргос, после чего они продолжили следовать по сети Казахстанских железных дорог до приграничной станции Сарыагаш, далее до конечной точки – станции Ташкент — крупного центральноазиатского транспортного хаба. Через Сарыагаш проходит основной грузопоток между Казахстаном и Узбекистаном. Развитие оптимального маршрута с использованием активов железнодорожных компаний придаст серьезный импульс расширению транспортно-логистических возможностей и углублению партнерства двух стран, добавили в КТЖ. Для справки: в 2023 году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн. тонн, увеличившись на 17,2% по сравнению с годом ранее.

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