https://uz.sputniknews.ru/20240805/mirziyoyev-otpusk-okonchaniye-45047904.html

Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска — планы президента на эту неделю

Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска — планы президента на эту неделю

Sputnik Узбекистан

Глава республики проведет совещания по вопросам социально-экономической повестки

2024-08-05T15:24+0500

2024-08-05T15:24+0500

2024-08-05T15:30+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

шерзод асадов

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного трудового отпуска, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. На этой неделе при президенте запланирован ряд совещаний по вопросам социально-экономической повестки. Кроме того, Мирзиёев совершит госвизит в Казахстан, где примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств ЦА и саммите в формате "Центральная Азия + Япония". Ожидается, что в конце недели Узбекистан посетит с официальным визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида. Глава республики находился в отпуске с 26 июля. Перед этим он провел переговоры с кыргызским коллегой, ознакомился с работой по развитию массового спорта и расширению олимпийского движения в стране, а также отметил свое 67-летие.

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мирзиёев планы совещания