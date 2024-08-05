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Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска — планы президента на эту неделю
Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска — планы президента на эту неделю
Sputnik Узбекистан
Глава республики проведет совещания по вопросам социально-экономической повестки
2024-08-05T15:24+0500
2024-08-05T15:24+0500
2024-08-05T15:30+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
шерзод асадов
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного трудового отпуска, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. На этой неделе при президенте запланирован ряд совещаний по вопросам социально-экономической повестки. Кроме того, Мирзиёев совершит госвизит в Казахстан, где примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств ЦА и саммите в формате "Центральная Азия + Япония". Ожидается, что в конце недели Узбекистан посетит с официальным визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида. Глава республики находился в отпуске с 26 июля. Перед этим он провел переговоры с кыргызским коллегой, ознакомился с работой по развитию массового спорта и расширению олимпийского движения в стране, а также отметил свое 67-летие.
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мирзиёев планы совещания
Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска — планы президента на эту неделю
15:24 05.08.2024 (обновлено: 15:30 05.08.2024)
Глава республики проведет совещания по вопросам социально-экономической повестки.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного трудового отпуска, сообщил
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
На этой неделе при президенте запланирован ряд совещаний по вопросам социально-экономической повестки.
Кроме того, Мирзиёев совершит госвизит в Казахстан, где примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств ЦА и саммите в формате "Центральная Азия + Япония".
Ожидается, что в конце недели Узбекистан посетит с официальным визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Глава республики находился в отпуске с 26 июля. Перед этим он провел переговоры с кыргызским коллегой, ознакомился с работой по развитию массового спорта и расширению олимпийского движения в стране, а также отметил свое 67-летие.