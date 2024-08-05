Узбекистан — Беларусь: совместные проекты Навоийской и Гомельской областей

"По итогам визита достигнуты договоренности о подписании соглашения между администрациями Хатырчинского района и исполкомом Гомельского района об установлении широкомасштабного сотрудничества, реализации совместных проектов в сфере животноводства, налаживании обмена опытом в области переработки молочной и мясной продукции, подготовки кадров для этих направлений", — говорится в сообщении.