https://uz.sputniknews.ru/20240805/uzbekistan-belarus-regiony-sotrudnichestvo-45043084.html
Узбекистан — Беларусь: совместные проекты Навоийской и Гомельской областей
Узбекистан — Беларусь: совместные проекты Навоийской и Гомельской областей
Sputnik Узбекистан
В планах сторон — расширение межрегионального сотрудничества и подписание соответствующего соглашения
2024-08-05T10:50+0500
2024-08-05T10:50+0500
2024-08-05T10:50+0500
узбекистан
беларусь
сотрудничество
животноводство
переработка
молочная продукция
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Вопросы реализации совместных проектов в сфере животноводства обсудила делегация Хатырчинского района Навоийской области во главе с хокимом Умиджоном Адизовым в ходе посещения Гомельского района Гомельской области Беларуси, сообщает ИА "Дунё". Узбекская сторона побывала на таких предприятиях, как ОАО "Гомельагрокомплект", ОАО "Знамя Родины", ОАО "Гомельская птицефабрика", ОАО "Птицефабрика Рассвет", ОАО "Гомельский мясокомбинат", ОАО "Милкавита", где провела переговоры по налаживанию сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20240727/kojevnik-texnolog-uzbekistan-kvalifikatsiya-belarus-44955838.html
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узбекистан беларусь сотрудничество
узбекистан беларусь сотрудничество
Узбекистан — Беларусь: совместные проекты Навоийской и Гомельской областей
В планах сторон — расширение межрегионального сотрудничества и подписание соответствующего соглашения.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Вопросы реализации совместных проектов в сфере животноводства обсудила делегация Хатырчинского района Навоийской области во главе с хокимом Умиджоном Адизовым в ходе посещения Гомельского района Гомельской области Беларуси, сообщает
ИА "Дунё".
Узбекская сторона побывала на таких предприятиях, как ОАО "Гомельагрокомплект", ОАО "Знамя Родины", ОАО "Гомельская птицефабрика", ОАО "Птицефабрика Рассвет", ОАО "Гомельский мясокомбинат", ОАО "Милкавита", где провела переговоры по налаживанию сотрудничества.
"По итогам визита достигнуты договоренности о подписании соглашения между администрациями Хатырчинского района и исполкомом Гомельского района об установлении широкомасштабного сотрудничества, реализации совместных проектов в сфере животноводства, налаживании обмена опытом в области переработки молочной и мясной продукции, подготовки кадров для этих направлений", — говорится в сообщении.