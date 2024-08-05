https://uz.sputniknews.ru/20240805/uzbekistan-kazaxstan-kak-budut-ukreplyatsya-otnosheniya-45042111.html

Узбекистан и Казахстан: как будут укрепляться отношения — видео

Узбекистан и Казахстан: как будут укрепляться отношения — видео

Sputnik Узбекистан

Эксперты в Ташкенте и Астане в ходе видеомоста расскажут, почему узбекско-казахский тандем – это жизненная необходимость.

2024-08-05T11:03+0500

2024-08-05T11:03+0500

2024-08-05T12:25+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

казахстан

ташкент

астана

мнение эксперта

отношения

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Астана на тему: "Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения". На 7 августа запланирован государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану. Ожидается, что он примет участие в бизнес-форуме с участием предпринимателей двух стран. В каком направлении будет развиваться сотрудничество между двумя республиками? Почему узбекско-казахский тандем — это жизненная необходимость? На эти и другие вопросы ответили участники встречи:в Ташкенте:в Астане:

узбекистан

казахстан

ташкент

астана

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