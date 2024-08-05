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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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Узбекистан и Казахстан: как будут укрепляться отношения — видео
Узбекистан и Казахстан: как будут укрепляться отношения — видео
Sputnik Узбекистан
Эксперты в Ташкенте и Астане в ходе видеомоста расскажут, почему узбекско-казахский тандем – это жизненная необходимость.
2024-08-05T11:03+0500
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пресс-центр
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узбекистан
казахстан
ташкент
астана
мнение эксперта
отношения
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Астана на тему: "Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения". На 7 августа запланирован государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану. Ожидается, что он примет участие в бизнес-форуме с участием предпринимателей двух стран. В каком направлении будет развиваться сотрудничество между двумя республиками? Почему узбекско-казахский тандем — это жизненная необходимость? На эти и другие вопросы ответили участники встречи:в Ташкенте:в Астане:
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узбекистан казахстан отношения эксперты ташкент астана
узбекистан казахстан отношения эксперты ташкент астана

Узбекистан и Казахстан: как будут укрепляться отношения — видео

11:03 05.08.2024 (обновлено: 12:25 05.08.2024)
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Эксперты в Ташкенте и Астане в ходе видеомоста рассказали, почему узбекско-казахский тандем — это жизненная необходимость.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Астана на тему: "Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения".
На 7 августа запланирован государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану. Ожидается, что он примет участие в бизнес-форуме с участием предпринимателей двух стран.
В каком направлении будет развиваться сотрудничество между двумя республиками? Почему узбекско-казахский тандем — это жизненная необходимость? На эти и другие вопросы ответили участники встречи:
в Ташкенте:
старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Равшан Назаров;
в Астане:
директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев;
директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов.
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