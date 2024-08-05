Узбекистан и Казахстан: как будут укрепляться отношения — видео
11:03 05.08.2024 (обновлено: 12:25 05.08.2024)
© Sputnik
Подписаться
Эксперты в Ташкенте и Астане в ходе видеомоста рассказали, почему узбекско-казахский тандем — это жизненная необходимость.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Астана на тему: "Узбекистан и Казахстан – соседи, друзья и конкуренты: как будут укрепляться отношения".
На 7 августа запланирован государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану. Ожидается, что он примет участие в бизнес-форуме с участием предпринимателей двух стран.
В каком направлении будет развиваться сотрудничество между двумя республиками? Почему узбекско-казахский тандем — это жизненная необходимость? На эти и другие вопросы ответили участники встречи:
в Ташкенте:
старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Равшан Назаров;
в Астане:
директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев;
директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов.